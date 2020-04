Salaya: "Que la administración sepa que si Cáceres tiene que aguantar más, habrá que ayudarla más"

Salaya, no queremos más confinamiento a cambio de más ayudas, queremos tener el confinamiento que tengan los demás. Parece que se aceptaría estar encerrados dos meses más a cambio de ayuditas. Que no queremos ayuditas, que queremos salir. Entiende eso? Y sin la nefasta gestión de la Asistida junto a los focos de Arroyo, Válidos, etc … y que conlleva a esa alta letalidad ya que sólo la Asistida tiene residentes muy mayores dependientes que les resulta imposible sobrevivir a cualquier virus. Si no fuera por esto, Cáceres no tendría ni por asomo estadísticas pésimas como ahora. Y no habría problema para poder ir saliendo a la calle con medidas de seguridad. Esa es la realidad.