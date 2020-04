Sánchez anuncia una desescalada "lenta" con posibles "pasos atrás"

Y la ministra Montero, ya podía hablar un poquito mejor, ya que no es muy competente en su trabajo como el resto de sus compañeros y compañeras, decir … diputaos y cosas así en un puesto así y de portavoz, podía cuidar un poco la forma de expresarse, que no estamos en el barrio con unos amigos. Entonces la ministra iba a llevar a sus hijos al super o no? es que no lo tengo claro. Al menos todo el mundo estaba de acuerdo respecto a esa decisión, bueno, todos menos los que mandan, que son quienes deberían tenerlo más claro. Ah, Podemos- Iglesias, no te cuelgues ninguna medalla, tu no has hecho rectificar nada, lo ha hecho el clamor popular. Vosotros supongo estabáis apoyando esa medida como parte del gobierno que sois y estariáis informados, asi que no vengas de salvador compañero.