Sanciones de 1.600 euros por vender productos no esenciales en dos establecimientos de Plasencia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Y las tiendas de chuches . No solo hablo de una...si no de varias...permitiendo entrar a los jovenes ...sin controlar aforo...es esencial las golosinas? Jóvenes que no van al colegio e instituto y se les permite estar todas las tardes en la calle comiendo ,sin mascarilla , en grandes grupos...