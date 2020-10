Sanidad dará los nombres de los positivos a la policía para controlar su confinamiento

Más control y vigilancia para frenar la pandemia. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales va a facilitar a la policía y la Guardia Civil los datos de las personas que tienen que guardar cuarentena por coronavirus para asegurar que se cumplen los periodos de aislamiento. La medida comenzará a aplicarse ya este fin de semana, especialmente en Mérida, Badajoz y Cáceres, si bien los controles se extenderán a toda la región con la colaboración también de las policías locales. "A la hora de decidir si confinan la comunidad autónoma o controlar a las personas hemos decidido controlar a las personas porque puede tener un mayor impacto", ha asegurado el titular de Sanidad, José María Vergeles, tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes.

Como ya se sabe, Extremadura es, junto a Galicia, Canarias y Baleares, la única comunidad que no ha optado este puente por decretar aislamiento perimetral, una medida que según defiende el Ejecutivo autonómico puede dar una sensación de "falsa seguridad" a los ciudadanos. Además, en estos momentos Extremadura no cumple los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad para ese aislamiento porque si bien es cierto que la incidencia acumulada se ha disparado en los últimos días, aún se mantiene por debajo de los 500 casos por cien mil habitantes a 14 días (488) y la ocupación de las camas covid no supera en ningún caso el 30% (10,1% en el caso de los agudos y 16,3,% en las UCI).

Así, y dado que los efectivos policiales son "limitados", la Junta optará por emplearlos para vigilar que se cumpla el toque de queda nocturno y aumentar los controles sobre las personas en cuarentena: casos positivos, contactos estrechos (con PCR negativa también deben guardar 10 días de aislamiento) y personas con síntomas a la espera de someterse a las pruebas. En estos momentos, ha detallado Vergeles, son un total de 20.396 las personas en seguimiento en Extremadura, de las que 6.475 son casos activos de coronavirus y el resto contactos estrechos. No cumplir las cuarentenas, ha recordado, es un delito contra la salud pública y puede aparejar multas de hasta 600.000 euros. El consejero ha reconocido que cumplir las cuarentenas puede ser muy complicado para colectivos como los autónomos, pero ha incidido en que la Junta vela por el equilibrio entre salud y economía. "El objetivo es controlar la crisis sanitaria cuanto antes para salir del bache económico", ha dicho.

Patrullas de paisano

El aumento de los controles policiales de cara al puente de Todos los Santos ha sido también el tema a abordar en el Centro de Coordinación Cooperativa Policial, que se ha reunido este viernes en Badajoz. Según ha informado la Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales han realizado ya una planificación especial de cara al puente de Todos los Santos que incluye la vigilancia de patrullas de paisano. Además, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha avisado que las sanciones serán “contundentes” para todas las personas que incumplan las medidas impuestas por las autoridades sanitarias.

Así, los cuerpos de seguridad se coordinarán para evitar reuniones en naves, fincas y casas particulares sin cumplir con las medidas de seguridad. De igual forma, se intensificará la vigilancia en los cementerios para evitar aglomeraciones y también los controles nocturnos por el toque de queda y las posibles fiestas de Halloween. Los dispositivos abarcarán a toda la región, pero según García Seco se va a prestar un especial seguimiento a estos incumplimientos en aquellas zonas donde se ha detectado una situación epidemiológica más complicada, como son las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y también en la zona de Don Benito-Villanueva.