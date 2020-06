Sanidad dice que el positivo de la Asistida es un caso antiguo de covid

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha insistido este miércoles en que "todas" las residencias de mayores de Cáceres "están libres" de Covid-19, por lo que no se ha registrado "ningún caso nuevo" en ellas, informa Europa Press. En referencia al nuevo caso de coronavirus registrado en la residencia El Cuartillo de la capital cacereña, del que informó ayer este diario, afirma que se trata de una mujer que dio positivo en su día y que su caso está registrado en las estadísticas del Servicio Extremeño de Salud (SES) sobre la pandemia.

En concreto Sanidad aclara que se trata de una mujer que ha tenido que ser ingresada en el hospital hace unos días "con cuadro confusional, por lo que no se ha considerado un caso covid". Fuentes de la residencia insisten, en cambio, en que la mujer dio positivo en esta enfermedad hace tiempo pero no había generado anticuerpos. El lunes fue derivada al hospital con una neumonía, donde se le realizó la prueba, que ha dado positivo. Así fue comunicado ayer a los trabajadores por la dirección.

El SES sí asegura, tal y como ha informado este diario, que por prevención se mantiene aislado a su marido, con el que compartía habitación en este centro de mayores, a pesar de que ha dado negativo en la primera prueba que se le ha realizado. Los trabajadores señalan además que se les ha exigido también utilizar los Equipos de Protección Individual (EPIs) cuando accedan a la habitación.

Sanidad añade asimismo que "no hay trabajadores ni otros residentes aislados", mientras fuentes de la residencia siguen confirmando a este diario que dos trabajadoras se encuentran en su casa pendientes de recibir el resultado de la prueba (una ya ha dado negativo y la otra continúa a la espera). Fueron ellas las que solicitaron que se les realizara al haber tenido un contacto directo con el matrimonio.

Por su parte, el alcalde cacereño Luis Salaya, también ha indicado a Europa Press que al ayuntamiento "no le consta" que haya un nuevo caso en la residencia asistida El Cuartillo. "Desde el SES, de momento, no nos han confirmado nada y lo que sabemos es que la persona que ha sido ingresada es un antiguo caso de Covid pero se supone que está ya recuperada". "No nos consta información nueva sobre eso", ha zanjado el regidor cacereño en declaraciones a Europa Press tras presentar una exposición fotográfica sobre el confinamiento.