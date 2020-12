Sanidad endurecerá el plan de Navidad si vuelven a subir los contagios

Pachasco! me voy a quedar yo mirando por mi ventana como ordas de familias de España se reúnen por navidad para desatar la supuesta tercera ola que yo me voy a comer con patatas junto a ellos, solo porque no tengo padres, hermanos y cuñados, o no les considero más importantes que a otras personas. La Navidad, no es otra cosa que un periodo de vacaciones laboral y por tanto todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Me sorprende que la única persona que ha defendido esto sea el ministro Illa, al que le han pedido insistentemente que elimine ese concepto, y no ha dado su brazo a torcer. Como responsable de sanidad pues no, pero como sensible filósofo, siempre estará un escalón por encima de las mentes básicas.