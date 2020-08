Sanidad prepara la octava planta del San Pedro para enfermos de covid

Deseo que no tengan que volver a abrir esas plantas, ni el hospital de la Montaña, porque todo indicaria que hemos vuelto atras, pero a pasos agigantados. Nos tomamos el fin del confinamiento, como si no hubiera un mañana, llenando bares, terrazas, fiestas, teatros, playas, botellones, etc, y sobre todo, perdimos el miedo. Y ahora los que han cumplido las normas, como los que no, tenemos que pagar las consecuencias.