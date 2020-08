España veta fumar en la calle y cierra las discotecas por el covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No sé cómo calificar a nuestros alcaldes de Cáceres y Malpartida, tan ufanos ellos con los permisos para las fiestas nocturnas. Ellos no lo veían venir, esa es nuestra clase política. Pero los ciudadanos si, si lo veían. Yo me alegro un montón empresarios de la noche. A ver si se invierte en algo más rentable y más útil para los Cacereños.