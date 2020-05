Sanitarios extremeños desaconsejan el uso generalizado de guantes

Los facultativos de Medicina Preventiva y Salud Pública de los hospitales de Extremadura se adhieren y suscriben las recomendaciones emitidas el 11 de mayo por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), en las que no se indica el uso de guantes en la población general, ni la toma de temperatura en comercios, centros de trabajo y otros lugares.

Según la SEMPSPH en el contexto de la pandemia por covid-19, el uso de guantes por parte de la población general es una medida no recomendada por autoridades oficiales como la Organización Mundial de la Salud, ya que "no aporta una protección adicional respecto a la higiene de manos" e, incluso, puede "incrementar las posibilidades" de transmisión de la enfermedad entre personas o a partir de superficies potencialmente contaminadas.

Las razones que desde la SEMPSPH se argumentan para realizar esta afirmación son que no son necesarios porque el virus no puede penetrar en la piel sana y, por tanto, no es posible la transmisión de la enfermedad de esta manera, de tal forma que es "innecesario tener una capa adicional de protección con el uso de guantes", indica la Junta en una nota de prensa.

Además, argumentan, los guantes son "tan susceptibles de contaminarse como la piel" y además "quitárselos sin contaminarse las manos no es sencillo", por lo que requiere de una técnica específica.

Además la SEMPSPH asegura que los guantes no se utilizan correctamente y que deben usarse "exclusivamente" cuando hay una indicación expresa (como es en los comercios para elegir frutas y verduras) y retirarlos inmediatamente tras finalizar la necesidad. Siempre debe hacerse higiene de manos antes y después de utilizar los guantes.

El hecho de llevar guantes no impide que, de igual forma que cuando están las manos desnudas, las personas se toquen la cara (para ajustarse las gafas o la mascarilla, apartarse el pelo...) y se pueden infectar igualmente.

Además, la higiene de manos sobre guantes es "menos efectiva" que sobre las manos. En un guante pueden quedar pliegues donde no acceden los productos de base alcohólica o el jabón; además, es posible que se erosione por los productos de limpieza, dejando lugares que pueden convertirse en potenciales reservorios de microorganismos.

Los guantes generan una "falsa sensación de seguridad" en el usuario. Llevarlos puestos puede hacer que no se tomen las precauciones para evitar el contacto con superficies potencialmente contaminadas y que no se realice una adecuada higiene de manos posteriormente.

Además, llevar guantes implica una pérdida de tacto, la contaminación pasa desapercibida. Por ejemplo, al tocar una barandilla sobre la que alguien haya estornudado, con el guante no se percibirá que está húmeda, por lo que se retrasará la higiene de manos y aumentarán las posibilidades de contagio o contaminación de otras superficies.