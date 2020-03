Schwarzenegger alerta del coronavirus con su poni y su burro

"Escucha a los expertos e ignora a los idiotas". Con esta contundente frase anima Arnold Schwarzenegger a la población a mantener la cuarentena por la alerta del Covid-19. Pero, aparte de sus palabras, el protagonista de 'Terminator' ha sorprendido con el vídeo que acompaña a su mensaje.

En él, se puede ver al exgobernador de California en su comedor, dando de comer a dos de sus mascotas: nada menos que un poni y un burro. "Quédate en casa tanto como sea posible. Escucha a los expertos, ignora a los imbéciles. Vamos a superar esto juntos", escribe en su cuenta de Twitter, donde habla de su aislamiento en casa.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB