Seis cacereños se dan a la fuga cuando la policía pretendía multarlos por estar reunidos en la calle

Os estáis pasando un poco, sobran irresponsables, pero también vengadores justicieros. Hay elementos que se merecen la sanción, pero en otros casos descritos, como ese par de señores mayores de setenta años que paseaban fuera de su horario, o unos padres que charlaban mientras sus hijos jugaban juntos, al cabo de dos meses de encierro y estando a 24 horas de pasar a la fase 1, con una advertencia hubiera sido más que suficiente. Cuando el sábado pasado salí a pasear dentro de mi horario, a partir de las 20:00 horas, me encontré con un amigo a quien hacía bastantes años que no veía (tantos que con la mascarilla puesta no me reconoció) y sin darnos la mano, ni un abrazo, ni acercarnos a menos de uno o dos metros, estuvimos charlando un par de minutos, no más. Juro que estaba nervioso, acojonado. ¿Y si pasa por aquí la policía? ¿Y si estamos haciendo algo prohibido o ilegal? Y tampoco es eso, creo yo.