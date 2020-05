El SES contará en Mérida con el tercer laboratorio de la región para hacer PCR

El Servicio Extremeño de Salud (SES) podrá incrementar su capacidad de diagnóstico del covid-19 por PCR con la puesta en marcha de un tercer laboratorio en la región, gracias a la llegada de un equipo analizador que el Ministerio de Sanidad ha ofrecido a la Junta de Extremadura. En estos momentos funcionan dos laboratorios para procesar test: uno en Cáceres, más potente, donde se realiza el 60% de pruebas PCR, y otro en Badajoz, con menor capacidad. El tercero estará en el Banco Regional de Sangre, en Mérida, según ha informado el SES.

Contar con una mayor capacidad de PCR es uno de los indicadores que el ministerio exigirá para superar fases en el proceso de desescalada en el que la Junta quiere que las dos provincias vayan juntas. Las pruebas PCR son fundamentales para contabilizar los contagios del virus a la hora de saber qué parte de la población extremeña ya está inmunizada.

La empresa que suministra el nuevo equipo, de última generación, es la compañía catalana Grifols, líder en soluciones diagnósticas y en la producción de derivados de plasma. Grifols ha ofrecido estos robots al ministerio, que ha sondeado el interés de las comunidades autónomas para que tengan más capacidad resolutiva en las PCR. La Junta de Extremadura ha pedido uno para el laboratorio del Banco de Sangre, que cuenta con técnicos preparados y así se diseminan las pruebas PCR. La decisión del SES de ubicarlo en el Banco de Sangre se debe además, según explica, a que cuenta con un sistema de transporte adecuado ya establecido, eficaz y eficiente, para las muestras de sangre, lo que facilita el traslado y solo habría que incorporar las PCR, con lo cual es la solución más operativa, dado que no requiere ningún esfuerzo añadido.

La capacidad de este nuevo equipo analizador, denominado Panther, es de 1.200 test diarios si funcionase las 24 horas. Pero el aparato, que Grifols ha ofrecido gratuitamente, no sirve para nada si no hay reactivos, por lo que el acuerdo responde a un contrato que obliga a la sanidad extremeña a adquirirlos a esta compañía. El SES calcula que su capacidad media real al día sea de unos 400 o 500 test PCR. La nueva estación debe llegar en los próximos días y la previsión es que hasta el 11 de mayo no lleguen los reactivos para empezar a utilizarla. En esta fecha no se podría poner en marcha de cualquier modo, porque una vez que lleguen los reactivos comenzaría la fase de prueba y aprendizaje de algunos trabajadores.

Ha sido la Dirección de Asistencia Sanitaria la que ha anunciado que el SES está en condiciones de incorporarlo al Banco de Sangre en Mérida, que se convertiría así en el tercer laboratorio que hay en la región. La capacidad del de Cáceres es de 500 test diarios y de 300 el de Badajoz. Así, con la llegada de este nuevo equipo, la capacidad diaria en la región pasará de 800 a más de 1.200 pruebas al día, lo que supone un incremento superior al 50%. En todo caso, si el SES necesitase incrementar la capacidad de cada laboratorio podría hacerlo, pues la cifra que ahora maneja es la media en el trabajo ordinario.

Según el SES, el Banco de Sangre tiene trabajadores y la posibilidad de un tercer laboratorio. Con el método actual, todas las pruebas PCR que se realizan tienen que ir a los laboratorios de Cáceres o de Badajoz y con el que se ponga en marcha en Mérida se pondrán dispersar más en función de la cercanía de la procedencia de la recogida de pruebas.

El laboratorio de Cáceres es y seguirá siendo el de referencia para gripe y enfermedades virales. Durante la crisis del covid se ha reforzado con técnicos y se ha creado una plaza de microbiólogo.