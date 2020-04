El SES estudia intervenir el centro de mayores de Montánchez por el virus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pero para poner la foto de archivo de Vara, como para hacer ver que se preocupa es lo primero que hace esta prensa que tenemos. No una foto de la residencia, sino de Vara, que no hace acto de presencia prácticamente ni comunica nada, pero para la foto aquí que no aporta nada si. Que pena de gestión.