El SES interviene una residencia de Plasencia con 15 infectados

La situación en el CENTRO SOCIOSANITARIO de PLASENCIA (antiguo hospital psiquiátrico) y en la RESIDENCIA LOS PINOS, tanto de los PACIENTES, como de los TRABAJADORES es muy DURA y COMPLICADA. ¿Cuántos CONTAGIADOS hay entre los PACIENTES y entre los TRABAJADORES? ¿Se ha producido ya algún FALLECIMIENTO por causa del coronavirus? ¿Cómo se está protegiendo al personal sanitario y a los pacientes? ¿Por qué NO ESTÁN HACIENDO PRUEBAS? Me dice una trabajadora del sociosanitario, que ya ha fallecido una paciente, dos trabajadoras dan positivo, cinco están en cuarentena..... NO LES HAN HECHO LOS TEST.... Se están protegiendo con BOLSAS de BASURA y PANTALLAS de FABRICACIÓN CASERA. Una trabajadora de Los Pinos dice que hay varios ancianos con síntomas propios de la infección por coronavirus y que tampoco se les hacen PRUEBAS. El personal no tiene los medios adecuados para protegerse.