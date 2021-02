El SES prevé vacunar a una media de 25.000 personas al día a partir de marzo

25.000 al día??? Osea q solo durante marzo, Extremadura vacunará a 750.000 persona!! Más las 80000 que van, más algún más q pongamos hasta marzo.... 100% de la poblacion Extremeña vacunada antes de primavera!!! Bien!!! Venga y ahora una dosis de humildad y realismo... Si en mes y medio llevamos 80.000 y no hemos puesto ni el 100% de las q han llegado...a ver quien se cree esa milonga. No entiendo como no es tan fácil decir mentiras y falacias ante cualquier cámara y poder dormir tranquilo. Q les contarás a tus hijos que haces en tu trabajo? Cuando te pregunten que por q en la tele has dicho una cosa y en casa en la cena otra?