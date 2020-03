«Si en China volvemos a la normalidad es porque se siguen las recomendaciones»

Es que la diferencia es que aquello es una dictadura y todo sea lo que sea está obligado a cumplir. Quizás sea lo único bueno en un caso así. Que te obliguen a cumplir unas normas bajo la amenaza de las cibsec que se tendrán por no hacerlo. Comparar cerrar un país y una región tampoco son cosas diferentes. No veo a toda China confinada. Esa es la ventaja que tuvieron. Y que no los contagios eran internos y más controlables. El invento fue de ellos. Pero cierto es también que los asiáticos en general tienen otra mentalidad. Europa ha pasado totalmente del virus hasta que no ha tenido ya remedio pararlo. También va por lo a americanos.