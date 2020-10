Siete fallecidos y 147 positivos por covid-19 en la última jornada en Extremadura

Pascualin, no cabe ninguna duda de que la sra. ayuso es el tope de gama de la gestión de una pandemia o cualquier otra situación complicada. Ahí están los resultados de Madrid. Con respecto a nuestro presidente no significa que lo esté haciendo bien, yo creo que tirando a mediocre, pero no solo esto, en lo que lleva de legislatura no podemos destacar ningún acierto de importancia. Pero no quita que pueda dar lecciones a Madrid, puesto que a día de hoy cualquira se las puede dar porque es la peor gestión que hay, y no lo digo yo, lo dicen las cifras.