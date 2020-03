Los sindicatos de Liberbank piden cierres selectivos y rotación del personal

Rotación del personal y cierre selectivo de oficinas, como están realizando otras entidades, son las peticiones que están planteando los sindicatos de Liberbank, banco con una amplia implantación en Extremadura. "Hoy han pasado los primeros quince días para que el personal de Liberbank rote en oficinas, tal y como prometió la empresa, y no tenemos constancia de ninguna comunicación oficial sobre ello. Ya han pasado las pensiones, que eran su excusa para 'aguantar un poco más', ¿y ahora qué?", se pregunta hoy en una circular FINE-Sibanca, que considera que esta medida es “absolutamente necesaria” si se quiere minimizar la exposición al riesgo y distribuir este de una forma equitativa entre la plantilla. “Si en una oficina no se puede rotar, pues se cierra dicha oficina, o se agrupa con otras, o se abre en días alternos, pero lo más importante en todo esto es la salud de las personas”, arguye.

"Esperábamos que Liberbank estuviera a la altura de las circunstancias, pero no, por desgracia no lo está. No hace lo suficiente, lo decimos alto y claro”, lamenta por su parte UGT en un comunicado, en la que critica que ni siquiera se hayan cerrado o rotado las sucursales en aquellas poblaciones donde hay otras entidades o, incluso, “donde tenemos varias oficinas abiertas” en las que “tampoco hemos reducido el servicio a algunos días alternos”, medidas que “sí” ha puesto en marcha “el resto del sector”.

"Las únicas oficinas que cierra Liberbank son, obligados, las afectadas por contagio, es decir parece que están esperando a que caigamos como moscas”, resalta el sindicato. “Así de paso los salarios de las personas afectadas se los paga la Seguridad Social. Si cierran de forma preventiva los paga Liberbank. ¿Queda clara la estrategia?”, concluye.

"El personal lleva dos semanas sin rotar y las cargas mentales ya están pasando factura, porque además esto nos ha coincidido con el periodo de cobro de pensiones, que es el más conflictivo. Y esto solo lo está soportando una parte de la plantilla”, aseguraba esta misma mañana un empleado de Liberbank en una oficina de la provincia de Cáceres. “Otras entidades están quedado oficinas solo para temas puntuales. Liberbank mantiene abierta casi el 98% de la red de lunes a viernes. Parece que quiere aprovechar estos días para hacer negocio”.