Solo el 5% de los casos acumulados en la región se detectaron en la 1ª ola

Ahora lo entiendo los alcaldes y puestos de confianza ( los directores de hospitales etc.) se han saltado a la torera la vacunación por qué los datos son erróneos hay más contagios de lo anunciado. No vaya a ser que ellos que no son de primera línea de peligro excepto para hacerse las fotos simulando hacer algo por la cercanía de los fotógrafos, se contagien y no puedan estar en la dichosa foto. vergonzoso, aquí no se destituye a nadie ni dimite nadie queremos que se nos deje de tomar el pelo, quien es un inepto a su casa, DIMISIONES Y DESTITUCIONES YA.