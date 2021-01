«Solo pedimos que nos dejen trabajar»

El cierre decretado por la Junta de Extremadura del comercio y la hostelería en las localidades más afectadas por los contagios ha provocado la reacción inmediata de los afectados, que consideran la decisión injusta y muy perjudicial para su actividad. Si ayer los pequeños negocios ya salieron a la calle para mostrar su disconformidad con las restricciones que les obligan a bajar la persiana en plena campaña de rebajas, este viernes, de nuevo, los comerciantes volvieron a salir en toda la región para manifestar su rechazo con una cacerolada conjunta en las localidades afectadas.

En Cáceres, aparte del apagón en los escaparates, a las 12 horas tal y como habían convocado el día anterior, salieron a las puertas de los negocios para protestar y colgaron carteles en las persianas bajadas de los negocios en los que rezaba ‘El pequeño comercio no es el culpable, ‘contagios cero’. En declaraciones a este diario, Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes Rodríguez Moñino, que aglutina una veintena de comercios, lamenta el «varapalo» que ha supuesto para los empresarios la orden de cierre después de que «hayan cumplido a rajatabla con las normas de seguridad». «Protestamos porque creemos que las medidas adoptadas no son las correctas, somos conocedores de la situación que tiene Extremadura y Cáceres y nosotros no pedimos que se abran los comercios así como así, lo que pedimos es que si tiene que haber un confinamiento que sea para todos», manifestó. Avanzó el ayuntamiento este viernes también que el próximo lunes se reunirá con el sector el próximo lunes para escuchar sus «inquietudes», informa Gema Guerra.

En Badajoz, el centro comercial de la calle Menacho y su entorno convocó al mediodía una cacerolada en extremo de la calle próximo a Ramón y Cajal, en la que ha participado medio centenar de afectados y a la que asistieron miembros de la corporación municipal. Los comerciantes acompañaron su concentración con el ruido de cacerolas y aplausos para que se oyera su protesta y concienciar a los ciudadanos sobre la crítica situación del sector. Al finalizar, Marta Soto, portavoz y miembro de la junta directiva de la asociación de comerciantes, señaló que las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura suponen que «nos están midiendo a todos por el mismo rasero cuando creemos que el pequeño comercio en todo momento hemos cumplido religiosamente con la desinfección, con el ozono, con las mascarillas y sobre todo con el aforo de las tiendas». La prueba, según sostuvo, es que «por desgracia» no había aglomeraciones en las calles «por las circunstancias» y si en alguna tienda las había, los clientes estaban en la calle manteniendo las distancias de seguridad. «Creemos que el problema está en los centros comerciales y es injusta la situación», ha reiterado. Al mismo tiempo, en nombre del pequeño comercio, ha reclamado que el cierre no se alargue más tiempo «porque no es la manera de solucionarlo» y ha pedido «que nos dejen al pequeño comercio trabajar, solo pedimos eso», expuso, informa A. M. Romasanta.

En Vegas Altas, también hubo cacerolada a modo de protesta. Tanto en Villanueva de la Serena como en Don Benito, se concentraron los empresarios en las arterias comerciales. En la ciudad dombenitense, Javier Dorado, presidente de Apyme, y Vanessa Casado, presidenta de la Asociación de Comercio, se han dirigido a las personas concentradas para leer un manifiesto en el que han apelado a la administración regional que les dejen abrir. «Que tomen otras medidas, pero un negocio cerrado no, porque es el pan de nuestros hijos», expresaron los comerciantes, informa Raúl Haba.

Cacerolada en Don Benito. / RAÚL HABA

En el caso de Almendralejo, las asociaciones de Hostural y Asemce, principales representantes de la hostelería y comercio mantuvieron reuniones para abordar el asunto y mostraron su apoyo a una manifestación planteada para el domingo. «No hay ningún indicativo que muestre que los bares y restaurantes son los focos de contagio», añadió Luismi Díaz, presidente de los hosteleros, informa Rodrigo Morán.

Al cierre decretado por la Junta se suman desde este viernes también Plasencia y Mérida. Por su parte, el sector en la ciudad placentina anunció para hoy a mediodía una concentración en la plaza Mayor. «Puede suponer la ruina total para muchos», ha advertido el presidente del comercio Zona Centro, Fernando Santiago. «Todos los comercios son esenciales para las familias que dependen de ellos», manifestó Antonio Domínguez, presidente del sector en la Federación Empresarial Placentina, informa Raquel Rodríguez.