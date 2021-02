Solo una planta se dedicará ya a covid por la bajada de ingresos

Bajan los contagios de forma acusada. La incidencia en el área de salud de Cáceres se sitúa en 28 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en 11,44 a una semana. Y en las últimas dos semanas se han notificado en todo el área de salud 126 nuevos positivos, habiendo registrado días con cero (ayer se detectó solo uno). Esto, además de dejarse notar en la relajación de las medidas (algo que afecta no solo a Cáceres sino al resto de municipios de la región), se observa en la presión hospitalaria, que estos momentos está también en mínimos. Según el último balance publicado por Salud Pública, en Cáceres hay 30 pacientes ingresados, de los que siete están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), menos de la mitad de los que había hace exactamente diez días.

Esto ha permitido al Servicio Extremeño de Salud (SES) reorganizar el hospital San Pedro de Alcántara, con el objetivo de liberar de coronavirus la mayor parte de las plantas que hasta ahora estaban ocupadas por pacientes infectados, para que puedan recuperar su actividad asistencial habitual; es decir, que puedan atender a pacientes no covid. Así, se ha decidido agrupar a los contagiados en la octava planta. En la segunda y la tercera ola estas dependencias no se habían utilizado para enfermos de coronavirus, sino que se había convertido en una planta ‘comodín’, atendiendo a pacientes de varias especialidades que no cabían en sus plantas habituales precisamente porque estaban ocupadas por covid. Así, tenía enfermos de Medicina Interna, Neumología y Cardiología, principalmente.

En esta octava planta se habilitarán ahora 20 camas, a las que se trasladarán los hospitalizados que ahora mismo son atendidos en la primera (Medicina Interna) y en la segunda (Neumología), especialidades que se encargan de tratar a los enfermos de coronavirus. Esto permitirá a estas especialidades recuperar la normalidad.

Un ala de la primera

Junto a la octava planta estará disponible también para infectados un ala de la primera, además de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intensivos (UCRI), atendida por la planta de Neumología, y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los enfermos graves de Cáceres que se encuentran ingresados en la unidad de agudos (ayer había siete) están también concentrados en el hospital San Pedro de Alcántara. Hubo un momento en esta tercera ola en que fue necesario abrir la UCI del Universitario para enfermos críticos de covid, pero ya han sido trasladados todos también al San Pedro de Alcántara. El Universitario vuelve, por tanto, a estar libre de coronavirus.

Estos cambios, que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana según confirmó ayer el Servicio Extremeño de Salud (SES), se unen a los que se llevaron a cabo hace dos semanas, cuando comenzó la desescalada del plan de contingencia. De esta forma, ya han regresado al San Pedro de Alcántara los pacientes de Geriatría que tuvieron que ser trasladados al Universitario para aliviar el primero de los hospitales. Debido al incremento de pacientes, la de Geriatría (la tercera) tuvo que convertirse también en una planta covid. Y además hace unos días se realizó el traslado de los pacientes de coronavirus ingresados en la UCI del Universitario al San Pedro, donde estarán disponibles las 12 camas; de tal forma que los enfermos graves no covid serán ingresados en la unidad del Universitario.

En los peores momentos de esta tercera ola se llegaron a utilizar cuatro plantas solo para covid: la primera, la segunda, Geriatría y la segunda planta del Nuestra Señora de la Montaña (esta última también ya cerrada). Llegó a haber más de 120 pacientes ingresados. El hospital se desbordó, aunque nunca se llegó a las cifras de la primera oleada: 220 enfermos en un solo día, lo que obligó a parar toda actividad asistencial no covid.