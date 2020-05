Solo podrán volver a las aulas los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato y de FP

No ha sido fácil, pero la decisión ya está tomada: Extremadura no abrirá las guarderías públicas («las privadas son decisiones particulares») ni los colegios de Infantil para los menores de 0 a 6 años a pesar de estar permitido durante la fase 2 de la desescalada, prevista a partir del 25 de abril. En Primaria no estaba contemplada la apertura.

Así, los alumnos más pequeños no volverán a las aulas, pero sí lo harán los más mayores. Solo aquellos que estén cursando 4º de ESO, 2º de Bachillerato y 2º curso de Formación Profesional, tanto de ciclo medio como superior, podrán reincorporarse a los institutos una vez que Extremadura pase a la fase 2. Será de forma voluntaria y deben manifestar antes su intención de acudir o no al centro «para que se les pueda ofrecer ese apoyo o refuerzo que consideren necesario en las últimas semanas de curso», argumentó la consejera. No se habla de clases diarias, ni tampoco durante toda la jornada. Esta misma medida también se extenderá a los extremeños que estén matriculados en el último curso de las enseñanzas de régimen especial (artísticas, deportivas e idiomas). En total, la reincorporación voluntaria a los centros será solo para unos 25.000 alumnos, el 15% del total de los escolares de la región (superan los 175.000).

Esto es lo que ha decidido este viernes el Consejo de Gobierno de la Junta y así lo anunció la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, tras la reunión. «Nos generaba muchas dudas poder garantizar el distanciamiento social y las medidas higiénicas en las etapas de 0 a 6 años y, por tanto, no se procederá a la apertura». La consejera admitió que esto traerá problemas de conciliación laboral en los padres que no pueden trabajar de forma telemática, pero añadió que le consta que se están estudiando otras fórmulas para ayudar a las familias a conciliar.

La decisión de no abrir los centros a los menores de seis años se toma después de escuchar las propuestas de las diferentes comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación y se extiende a la educación especial, que solo funcionará para «rehabilitación funcional y atención temprana de forma voluntaria», dijo.

Gutiérrez reconoció que tomar esta decisión no ha sido sencillo «teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades de la comunidad educativa y que no hay unanimidad de criterio sino intereses encontrados».

Atención puntual y con cita para el resto de cursos

Para el resto de los estudiantes extremeños, los que no están entre los 0 y 6 años ni en los cursos de final de etapa, también hay una puerta abierta. El curso se mantendrá a distancia, pero «de forma puntual y en caso de que sea necesario», estos otros alumnos también pueden solicitar tutorías u orientación en los centros a través de cita previa. «O incluso los propios centros o docentes, si lo consideran, pueden citar al alumno presencialmente si está sufriendo esta brecha tecnológica o por la distancia para darle material, orientación o apoyo de forma puntual siempre que la familia esté dispuesta y el docente lo considere. Hay alumnos con necesidades educativas especiales, muy vulnerables que están sufriendo una brecha real».

Sobre la organización de la actividad que sí será presencial y para la que además se deberá guardar la distancia social, Gutiérrez precisó que queda al menos una semana por delante para hablar con los centros y adaptarse.

Citó que, por ejemplo, en el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato que se enfrentarán a la EBAU próximamente, «no es necesario que estén todos los días en el centro con un horario normal, sino algunos días pueden ir unos alumnos y otros días, otros. Pero aún no sabemos ni cuántos solicitarán ese refuerzo. En función del número se hará la organización». Porque, además, los docentes no podrán desatender la actividad telemática para centrarse en la presencial. «No puede haber actividad presencial todos los días a todas las horas porque habrá gente que se quede en casa, pero en todo caso serán refuerzos y apoyos que los docentes podrán compatibilizar con la enseñanza no presencial, no queremos sobrecargarles».

La consejera reconoció que la enseñanza telemática se ha convertido en la «espina dorsal» del sistema educativo y admitió que se han tomado decisiones precipitadas, «pero ahora tenemos la oportunidad de organizar el próximo curso de manera más sosegada, con diálogo y estableciendo los planes que sean necesarios». Entre estos, citó un gran acuerdo digitalización que plantea el ministerio, además de la elaboración de planes de contingencia que se harán en coordinación con cada centro y deberán estar elaborados antes del verano.

Entre las medidas planteadas por el ministerio está la posibilidad de reducir las ratios de alumnos por clase hasta los 15. ¿Está Extremadura preparada? «La parte rural entendemos que no tendría problemas en dividir las clases, pero es cierto que en los centros de las ciudades sería más difícil. De todas formas, aún no hay nada establecido y la decisión será en función de la evolución de las circunstancias».

Limpieza a fondo para reabrir el lunes tras dos meses cerrados

La consejera de Educación avanzó los planes de Extremadura para la fase 2 de la desescalada, pero antes de que esta llegue hay que abordar la fase 1 que arrancó el pasado lunes, 11 de mayo. La medida más importante en la fase actual será la reapertura de los centros educativos tras más de dos meses cerrados, pero solo para tareas administrativas y de limpieza. Como ya avanzó este diario, el próximo lunes se incorporarán los equipos directivos a los colegios e institutos extremeños, pero tienen competencias y flexibilidad «total y absoluta» para organizar el funcionamiento del centro. «Ellos decidirán qué personal es necesario y se podrán turnar para estar abiertos en esta fase», explicó ayer Esther Gutiérrez. Entre las funciones presenciales que realizarán los centros está la admisión de alumnos, cuyo proceso se inicia el próximo martes 19 de mayo. No obstante, el trámite de la escolarización también se puede hacer telemáticamente.

Y para que esté todo a punto para el lunes, las tareas de limpieza comenzaron ayer en los institutos con personal propio de la Junta. La desinfección de los colegios, por su parte, es competencia municipal y son los ayuntamientos los que la están acometiendo. «Esta semana hemos mandado un escrito a los municipios para que realicen una limpieza a fondo». De momento, se está llevando a cabo primero en las dependencias administrativas y comunes que utilizan los equipos directivos y el personal de administración y servicios.

La consejera también aseguró que ya se han repartido entre los centros las primeras 40.000 mascarillas quirúrgicas que han llegado a la región dentro de un pedido de 416.000 mascarillas que ha realizado la Consejería de Educación. «La próxima semana se van a repartir otras 40.000», dijo.