«Somos expertos en predecir el pasado»

Es difícil distinguir en él a la persona del político. José María Vergeles (Fuente del Maestre, 1969) es vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, ha estado al frente de la gestión sanitaria regional en uno de los capítulos más complejos.

-Hoy, domingo 21 de junio, termina el Estado de Alarma y entramos en la ‘nueva normalidad’. ¿Qué es?

-Nos tendremos que acostumbrar a que el virus está con nosotros y son absolutamente necesarias medidas de protección: distanciamiento social de 1,5 metros y, si no se puede, uso de mascarilla; higiene de manos frecuente, vale con agua y jabón pero si no hay, solución hidroalcohólica; y cuando se tosa o se estornude, se haga el gesto de hacerlo en el pliegue del codo.

-Y desde el punto de vista emocional, ¿a que nos enfrentamos?

-Hay gente que seguirá teniendo miedo, lo que va a impedir que hagan una vida con cierta normalidad, otros van a aceptar el nuevo estado, y hay otros que han perdido a alguien y tendrán un proceso de duelo. Me preocupa la población vulnerable, que pueda sufrir distimia, no llega a ser una depresión pero es un estado de ánimo tristón. Y evidentemente vamos a tener personas mayores en las que se acelere su deterioro cognitivo.

-¿El momento más duro?

-La pérdida de personas, hayan sido una o varias. Perder a una persona sin tener un tratamiento farmacológico sin el que poder responderle es de las cosas más duras que pueden pasarle a un responsable sanitario que tiene la intención de hacer las cosas bien.

-¿Se siente responsable?

-No es que te sientas responsable, es que no has podido hacer nada desde el punto de vista farmacológico. Y desde el punto de vista afectivo, perder a dos trabajadores ha sido también de mucha dificultad: un informático del área de salud de Cáceres, y el médico de familia del centro de salud de Nuevo Cáceres. Mi deseo es que pronto haya un acto de recuerdo a todos.

-A mediados de febrero desde la Junta se aseguró que no había intención de suspender ningún evento por el coronavirus. ¿Qué información había entonces?

-Estábamos con una epidemia en una provincia china, en Wuhan, y aún no había llegado el virus a las cuatro provincias del norte de Italia, que fue el detonante para que empezase la propagación por toda Europa, no solo España. Lo que nos iba llegando de la OMS era que el riesgo de contagio y la agresividad era menor de lo que después ha sido. Me parece muy necesario decir que nos queda la tranquilidad de que hemos trasladado de forma transparente toda la información que teníamos en cada momento; la situación de conocimiento del virus ha ido variando. Me quedo con la tranquilidad de haber dicho siempre la verdad. Y tengo un día que sé que me he contradicho en mis propias decisiones: por la mañana he salido diciendo que no se cerraban los colegios y a las tres de la tarde de ese mismo día daba una rueda de prensa para cerrarlos.

-¿Por qué?

-Porque por la mañana no se daban las condiciones para cerrarlos. No habíamos encontrado solución a determinados aspectos de la conciliación familiar y a cómo iba a ser la educación de esos niños que se quedaban sin clase, y porque la situación epidemiológica de Extremadura no era de transmisión comunitaria incontrolada. Y a las tres de la tarde se estaban dando dos de las tres condiciones: se aseguraba la conciliación con el teletrabajo y se aseguraba vía online que se podía seguir la enseñanza a los alumnos.

-Días antes Madrid ya había cerrado colegios, la OMS había alertado del riesgo de pandemia y ya se había producido la primera muerte en Extremadura. Pero usted defendía que no era necesario cancelar las clases presenciales.

-Y si volviese a pasar, tendría que recomendar lo mismo. Cuando se produce la infección en España, es de forma asimétrica. En la mayoría de regiones a excepción de tres, la transmisión comunitaria estaba controlada. En País Vasco, La Rioja y Madrid sí era descontrolada, por eso y no por otra cosa Madrid lo recomienda.

-Justo al día siguiente de que Extremadura cerrara colegios, se anuncia el Estado de Alarma. ¿En qué momento se es consciente de lo que está por venir?

-En el momento en que en tres comunidades se están produciendo transmisiones incontroladas.

-¿Fue antes o después del cierre de colegios?

-Entre una parte y otra. Probablemente antes del cierre de colegios ya sabíamos que la situación iba a ser complicada para toda España porque no estaba limitada la movilidad. A mí me entra mucha tranquilidad con el Estado de Alarma.

-A pesar de ser ya consciente de la que se venía encima, hubo que esperar a que la decisión viniera de Madrid para suprimir las clases. Además el argumento que defendió en aquel momento fue el de «cohesión territorial».

-Ese fue solo uno de los elementos, la cohesión territorial. Hubiese sido muchísimo más imprudente si en ese momento que no tenemos teletrabajo, que no se pueden cuidar a los niños en casa, decidimos de forma unilateral el cierre.

-A finales de marzo, había un dato llamativo: el 25% de los contagiados eran sanitarios, uno de los porcentajes más altos del país. Usted aseguró entonces que la mitad de ellos no se había infectado en su puesto de trabajo mientras desde los hospitales clamaban porque no había material de protección. ¿Mantiene esas declaraciones?

-Muestro todos mis respetos por el personal sanitario, les agradezco enormemente todo. Afortunadamente las cifras de personal sanitario contagiado no son del 25%, están ahora alrededor del 12% y es de los más bajos del país. Esas declaraciones las hago porque hay un estudio de salud laboral que tiene esas conclusiones. Yo tengo que proporcionar todos los equipos de protección a los trabajadores del sector sanitario para que no se contagien, pero en ese momento que se me hace una pregunta en una rueda de prensa decido contar que hay un estudio de salud laboral y que los resultados son esos. Estábamos en una situación muy complicada y pido perdón, como he pedido ya, si le molestaron a alguien.

-¿Temió que colapsaran las ucis?

-Sí, durante varias semanas. Teníamos un plan de contingencia que hicimos para una situación que era desconocida para todo el mundo. Aquí hay mucho epidemiólogo ahora. Somos muy dados a acertar el 15 en las quinielas los lunes y somos expertos en predecir el pasado, pero predecir el futuro en una situación como esta era muy complicado. Por cierto, no se lo deseo a nadie, ni siquiera a la oposición.

-Una familia de Garrovillas ha denunciado al SES porque dicen, literalmente, que a su padre «se le practicó la eutanasia». ¿Qué criterios clínicos se establecieron?

-Los que hicieron los profesionales. Una valoración clínica del paciente en función de sus síntomas y las posibilidades de respuesta. Jamás se podría decir en Extremadura que ha habido injerencia política a la hora de elaborar protocolos.

-Me refiero a criterios como la edad del paciente.

-La edad, si es un criterio, es solo uno de los criterios.

-¿Pero ha habido pautas por si fuera necesario dar prioridad a unos pacientes por encima de otros?

-Los protocolos establecían con qué pacientes se podía llegar al encarnizamiento terapéutico, y eso se le dijo a los clínicos.

-¿Entonces que hubiera más o menos saturación no influyó en las decisiones clínicas para actuar o no con determinados pacientes?

-No. Esto puede sonar duro, pero ingresar a un paciente en una UCI donde los tratamientos son muy agresivos y no tiene posibilidades de beneficiarse, en la ética médica se llama encarnizamiento. Y quiero matizar: en España la eutanasia está penada y en Extremadura jamás se ha practicado la eutanasia.

-Casi todas las muertes se han producido en las residencias. ¿Por qué?

-Porque había ingresadas personas mayores y muy mayores, con muchas enfermedades y factores de riesgo y el virus se ha cebado.

-¿Se activó tarde el protocolo de protección de los trabajadores que entraban y salían?

-No sé si se puso en marcha tarde o no. Nosotros desde que se producen los primeros casos en las residencias seguimos las recomendaciones de Sanidad y lo que hacemos es intentar medicalizar las residencias y rastrear al personal.

-La Asistida de Cáceres ha sido especialmente castigada. ¿Qué ha pasado?

-Pues que había una población muy vulnerable y muy frágil.

-¿Solo eso? ¿Por qué más en esa residencia que en otras?

-Como su propio nombre indica es la Asistida, que es donde va a parar la población más vulnerable.

-Algunos trabajadores denuncian que en las primeras semanas se les dijo que no usaran mascarilla para no asustar a los mayores. ¿Se tiene constancia de ello?

-No, no tenemos constancia de que eso fuera así.

-¿Fue una decisión correcta prohibir las visitas de los familiares? ¿Se podría haber establecido un protocolo más humano?

-Teníamos los equipos de protección justos para dar respuesta a los profesionales porque la gran fábrica era China y el país estaba cerrado. No podíamos dar protección a los familiares. Fue una decisión polémica pero acertada.

-¿Cuál es el aprendizaje?

-Necesitamos un nuevo de modelo de atención a los mayores. Deben estar más en su propio domicilio. Y debe haber varios tipos de residencia según el nivel. Hemos ido muy alegremente a la institucionalización de los mayores, algunas veces solo por el miedo a la soledad no elegida, que se podía haber resuelto con teleasistencia avanzada. Ahí está el modelo de Pescueza.

-Lo que plantea necesita recursos.

-Indudablemente, pero me preguntaba por el aprendizaje.

-¿Ese aprendizaje se tendrá en cuenta en los presupuestos?

-Pero no solo en los regionales, esto ha sido una exigencia que yo me he encargado de hacer al secretario de Estado de Servicios Sociales.

-Ha habido mucho baile de datos. Cambió el criterio y ya solo se contaban los contagios por PCR (y no por test rápidos) y se esfumaron del listado oficial 700 infectados. ¿Cómo cree que interpreta la ciudadanía ese desfase?

-Probablemente mal, pero aquí no se trata de lo que entienda la ciudadanía. Los epidemiólogos del ministerio necesitaban saber con la prueba patrón oro (la PCR) cuántos contagios teníamos.

-Los test rápidos se esperaban como agua de mayo e hicieron aflorar muchos casos en las residencias. ¿Por qué se dejaron de usar?

-Porque tienen una sensibilidad muy por debajo de la PCR. Cuando España ya tuvo capacidad para testar con PCR, se dejaron más abandonados los test rápidos.

-¿Por qué la provincia de Cáceres ha sido más castigada?

-Hay dos circunstancias: en la zona norte de Cáceres hay segundas residencias de otras comunidades que tenían transmisión descontrolada, y el oeste del área de salud de Cáceres, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres o Valencia de Alcántara, son como pueblos dormitorios y hay mucho movimiento.

-Precisamente en el norte de Cáceres hay preocupación por la visita de gente de fuera.

-Yo le tengo mucho respeto al virus y lo seguiré teniendo hasta que haya una vacuna. No sé cómo va a funcionar y probablemente tengamos que esperar entre 7 y 10 días para saber si esas personas que estaban preocupadas tenían razón o no. Pero estoy preocupado, sí.

-¿Hay riesgo de rebrote?

-El riesgo siempre está ahí.

-¿Está garantizada la vuelta al cole?

-Hay un protocolo del Ministerio de Sanidad y de Educación que da bastante certidumbre. A lo largo del verano, si hace falta, se volverá a revisar; necesitamos saber cómo nos va en la nueva normalidad