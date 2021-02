El taxi vive al límite en Cáceres con un 75% menos de servicios

"No te imaginas la impotencia de trabajar 14 y 15 horas diarias para hacer dos servicios y llevarte 15 euros a casa. No cubres gastos, ni préstamos, los bancos no te quieren ayudar y todo son pérdidas». Así lo explica Vicente Mendoza, presidente de la Asociación Radio Taxi en Cáceres, un sector con 110 trabajadores (75 titulares de licencia y 32 conductores empelados) que están atravesando «una auténtica agonía». En los peores momentos de la pandemia, como el confinamiento y las cinco últimas semanas, han visto caer su actividad hasta el 25%. Tampoco pueden coger el coche e irse a casa para frenar gastos. A diferencia de otras actividades, el taxi se considera un servicio municipal esencial las 24 horas del día (organizan turnos para cubrirse los descansos) y deben estar en las paradas.

En los mejores momentos del último año han llegado al 50% de su actividad habitual, «es decir, a la mitad de los servicios anteriores, y esto solo en algunos picos que no se han mantenido», lamenta Vicente Mendoza. La explicación es sencilla: la pandemia golpea al taxi desde varios frentes. Si el comercio se cierra o se limita, le afecta directamente. Si la hostelería se reduce o se clausura; le perjudica gravemente. Y lo mismo si hay más teletrabajo, si no llega el turismo, si no se organizan congresos, si se suspenden las fiestas, si se posponen los eventos culturales, si no hay bodas, si cierran los hoteles...

Otro mazazo fundamental para el taxi es sin duda la reclusión de los abuelos en casa. «La tercera edad supone el 85% de nuestros ingresos porque utiliza los servicios del taxi para ir al médico, a revisiones, a la compra..., y Cáceres reúne mucha población de esta franja. Tenemos a los mayores desde marzo sin salir porque lógicamente debemos protegerlos. Todos lo hacemos con nuestros padres o abuelos, pero el taxi nota muchísimo su ausencia», indica el presidente. A ello se une el final de los traslados nocturnos de la juventud con el toque de queda.

Ni siquiera en las franjas normales del día, cuando las tiendas y bares están abiertos, se recupera la alegría. «En la calle no hay movimiento, la gente tiene miedo de gastar porque no sabe si mantendrá su trabajo, o porque ya se ha quedado sin él. La situación se va de las manos, esto ya no es una crisis», sostiene Vicente Mendoza.

Días sin fin y sin ingresos

Durante los meses de confinamiento, todos los taxis circulaban por la calle, o mejor dicho, aguardaban en las paradas. «La ciudad estaba vacía, cerrada, parecía fantasma. Pasábamos un mínimo de 4 y 5 horas parados». Los autónomos, sin límite horario, hacían jornadas de 12-14 horas para cubrir si acaso tres servicios. «Hubo días de solo uno». El cierre del comercio y la hostelería en enero ha vuelto a reducir la demanda a un cuarto. «En todo este año de pandemia hemos tenido que ir poniendo recursos encima de la mesa para mantener el taxi, y ya no damos para más», reconoce.

Es cierto, recuerda Vicente Mendoza, que durante tres meses tuvieron la ayuda de la Seguridad Social, y además la mutua les cubrió un 70% del sueldo (debidamente justificado). Aquello se acabó «y se van esfumando los ahorros, las cartillas, las ayudas de la familia...». Las entidades financieras no les pausan sus créditos porque están trabajando, de modo que los taxistas han tenido que recurrir a préstamos bancarios, como los ICO. «Es decir, contraer deuda para pagar deuda». Cada día se mantienen pendientes de posibles subvenciones. «A ver si podemos optar a las anunciadas por la Junta de Extremadura».

No quieren «limosna», aseguran que esas ayudas se necesitan en muchos sectores donde los autónomos cierran negocios en cascada. «El problema es que no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta situación, si hubiera un plazo podríamos seguir echando mano de la familia o de los bancos, pero no sabes cuándo vas a devolverlo. Basta decir que entre mayo y junio se nos acaba el plazo de carencia de los préstamos que ya pedimos el año pasado, y la situación no ha mejorado», desvela el presidente del colectivo.

Y es que el sector del taxi está continuamente pagando vehículos nuevos. Los cambian cada 4-6 años porque hacen muchos kilómetros «y antes de que nos obliguen a perder jornadas de trabajo en el taller, los sustituimos». Son además vehículos de no menos de 20.000 € «porque se trata de un servicio público y hay que ofrecer ciertas prestaciones». Además, los taxistas pagan la cuota de autónomo, la Seguridad Social, el call center de la emisora (unos 100 euros mensuales), los seguros sociales, el seguro del coche, su mantenimiento, el combustible y ahora las desinfecciones, geles hidroalcohólicos, mamparas...

Recortes a la fuerza

Visto lo visto, el sector ha tenido que enviar a 24 trabajadores al ERTE. Solo quedan 8 más los 75 autónomos (no pueden marcharse) para cubrir todas las paradas y horas. Aún no es suficiente. Siguen pasando demasiadas horas a la espera. Por ello han enviado un escrito al ayuntamiento en el que afirman entender las medidas adoptadas por las administraciones dada la situación epidemiológica, pero a la vez plantean propuestas para paliar el impacto en el sector del taxi. Así, solicitan la modificación del sistema de trabajo semanal hasta que la situación mejore, creando 5 grupos de descanso de lunes a viernes con 15 licencias cada uno. También dos grupos de descanso para los fines de semana alternos (licencias pares e impares). Del mismo modo, proponen una guardia nocturna de 8 taxis mínimos. En todos los casos garantizan la cobertura de los servicios y la existencia de vehículos adaptados las 24 horas.

Por otra parte, en el mismo escrito solicitan ayudas al ayuntamiento para la compra de material de prevención contra el covid, y para compensar «la drástica caída de las economías de los taxistas».

Riesgo de contagios

Por si fuera poco, a los taxistas también se les han complicado los pocos servicios que realizan a causa del covid. Al ser una actividad municipal esencial han trabajado durante toda la pandemia, sin pruebas especiales de PCR ni ninguna atención específica. «No sabemos quién monta en el taxi ni cómo está, por eso ponemos todos los medios posibles para nosotros y para nuestros clientes», explican. Al empezar el estado de alarma, el SES envió al sector una normativa aclarando que solo podía subir un cliente por servicio (o dos en caso de menores y ancianos dependientes), y que el traslado para las pruebas covid no era competencia de los taxis, que debía hacerse en ambulancia.

Aun así, han tenido casos en que algunos clientes les han pedido un traslado al hospital (el taxista no puede preguntar la causa) y luego les han llamado del 112 para comunicarles que debían ponerse en cuarentena porque habían llevado a una persona con covid. «Varios compañeros han tenido que estar confinados en casa de 10 a 15 días como cautela, y esto tampoco nos lo paga nadie», especifica Vicente Mendoza.

El sector pone todas sus esperanzas en la vacuna. «Tienen que venir mejores tiempos, esto ya es un sinvivir y, lo peor, la gente sigue muriendo», reflexiona el presidente.