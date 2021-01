Todos los centros de salud de Badajoz realizarán cribados masivos con test rápidos

La elevada tasa de contagios en la ciudad de Badajoz ha llevado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a decidir la realización de cribados masivos de test rápidos en las nueve zonas de salud de la ciudad, de manera progresiva. El centro de salud de El Progreso ha sido el primero en realizarlo. La próxima semana se hará en el de Valdepasillas y, el siguiente en el de San Fernando. A continuación se irán realizando en los demás.

La finalidad de los cribados es la detección de casos positivos asintomáticos. Según los datos facilitados por el SES, la zona de salud de El Progreso encabeza con diferencia la incidencia acumulada en 14 días con nada más y nada menos que 2.735,78 positivos. Los datos de los demás son: San Fernando (1.838,62), Ciudad Jardín (1.477,27) Suerte de Saavedra-La Pilara (1.448,12), La Paz (1.279,40), Valdepasillas (1.279,6), Cerro Gordo (1.142,29), San Roque (1.113,85) y Zona Centro (1.056,99).

El cribado masivo consiste en que toda la población de cada zona de salud puede acudir a su centro para realizarse un test de antígeno que permite detectar si tiene la infección por el covid en ese momento. Se hace masivo para conocer la realidad de la situación y está dirigido a todas las edades.

En todos los centros de salud se dedicarán dos días a la realización de test en horario de mañana y tarde y con cita previa. En Valdepasillas se harán los próximos martes y miércoles (26 y 27 de enero), de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. El coordinador de Primaria, Ignacio Maynar, confía en que la población responda.

Como lo ha hecho en El Progreso, donde los test se realizaron ayer y el jueves. Entre los dos días se han hecho 951 pruebas, con 13 positivos, un resultado que representa el 1,36%. Los responsables sanitarios están muy satisfechos con la respuesta de este entorno. «Ojalá sea así en todos los sitios», señaló Ignacio Maynar, que animó a los usuarios a que acudan a sus centros de salud cuando se organicen los cribados. Reconoce sin embargo la ventaja de El Progreso, donde funciona la Comisión Comunitaria de Salud «y la gente responde siempre». Teme que no ocurra lo mismo en Valdepasillas, que abarca mucha mayor superficie, con población más desperdigada y sin comisión comunitaria, que facilita bastante la difusión.

CITA PREVIA/ Los usuarios tienen que solicitar cita previa, como se ha hecho en El Progreso, donde se han estado repartiendo números para evitar aglomeraciones en la entrada. El paciente se lleva la hora y el número y en el centro de salud apuntan el nombre, su teléfono y la fecha de nacimiento, por si hay identidades que coinciden. Solo llaman por teléfono a los positivos. Los resultados se tienen el mismo día (al final de la mañana los de la mañana y al final de la tarde, los de la tarde).

La coordinadora de este centro de salud María de los Ángeles Maynar se mostraba ayer «encantada» por la respuesta ciudadana «que ha sido espectacular». Se han apuntado familias enteras, mañana y tarde, respetando el orden y la distancia «con un comportamiento ejemplar». «Estamos contentísimos por cómo han respondido a esta actividad preventiva tan importante». Al mismo tiempo, manifestó que se sienten muy orgullosos de que en esta época de pandemia, donde el trabajo comunitario es tan importante, los 15 años que lleva trabajando con la comunidad «están dando respuesta».

En el perfil de Facebook Proyecto Progreso ofrecen toda la información lo que ha permitido «llegar a un montón de gente» y la Comisión Comunitaria de Salud también se ha encargado de divulgar. La coordinadora explica satisfecha la colaboración que prestan lo voluntarios, como la persona encargada de repartir los números. «Están viniendo ciudadanos que pertenecen a la comisión y nos están ayudando en todas las tareas que necesitamos, incluso administrativas». Es cierto que por las mañanas han contado con una unidad externa de enfermera y auxiliar clínica, pero por las tardes se ha encargado el equipo del centro de salud.

Todo se ha planificado en tiempo récord. De hecho, fue el martes cuando el centro de salud tuvo conocimiento de que el SES quería realizar un cribado poblacional y «organizamos todo el despliegue». A pesar de disponer de tan poco plazo, la población se movilizó rápidamente, según destaca la coordinadora, que reconoce que «es un trabajo tremendo», pero confía en que «ofrezca una imagen de cómo está la situación realmente».

Maynar aprovecha para recordar que los contactos estrechos con positivos que dan negativo tienen que terminar la cuarentena y seguir en aislamiento domiciliario, porque a lo largo de los 10 días de confinamiento pueden desarrollar la infección. «Tenemos que concienciarlos», recalcó, pues hasta que Salud Pública no da el alta, hay que continuar en casa.

"Estos test se deberían realizar en todos los colegios"

A las 9 de la mañana ya había pacientes ayer haciendo cola ante la entrada del aparcamiento del centro de salud de El Progreso. Entre ellos estaba Julia, profesora del colegio Fátima, pues el cribado ha incluido a todos los trabajadores del centro escolar, que gestionó las citas previas. A Julia le parece una decisión acertada «porque están cerrando muchas aulas y por lo menos te da una tranquilidad, de momento». En su opinión estos test «se deberían realizar en todos los colegios» porque «ha sido mortal» el inicio de este trimestre. No es el caso del colegio Fátima. Otras tres trabajadoras del centro aguardaban su turno. Su participación es voluntaria pero se lo han recomendado. «Es por el bienestar de todo el mundo, mayormente por nuestra salud y la de todos los que no rodean». Sin embargo una compañera se mostró más partidaria de que le realicen el test que permite saber si ya tienes anticuerpos. Otra vecina, Tania, también se ha sometido al test «porque tengo a mi padre que es mayor y padece del corazón y me da miedo» y, con ella, su hijo y su hermana. Todos suman.