Los trabajadores de Nissan se manifiestan en Santander

Los trabajadores de Nissan de la planta de Zona Franca han trasladado su protesta a Santander, donde se han manifestado y han reclamado el apoyo de las instituciones para defender sus puestos de trabajo en dos reuniones mantenidas con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones. Ambos políticos se han comprometido a trabajar para que la empresa no se vaya de España ni de Europa.

Unos 200 trabajadores de las plantas catalanas se han manifestado en Santander al grito de "Nissan no se cierra" e insistiendo a sus compañeros de la planta de Los Corrales de Buelna, donde se concentraron ayer, en que "no se fíen" de la dirección de la empresa porque "es muy mentirosa".

Los manifestantes han lanzado petardos y han gritado frases como "se va a acabar el terrorismo empresarial", "hay que derogar la reforma laboral", "obrero despedido, patrón colgado" o "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra", y "si no se apaña, caña, caña, caña". Asimismo, han criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien han llamado "mentiroso" y han pedido que derogue la reforma laboral, especialmente el artículo 51, que afecta a los despidos colectivos.

Además, han dicho que "habría que preguntarle cuánto le ha costado" el despliegue policial en Cantabria, algo de lo que se han quejado desde su llegada por la gran cantidad de efectivos de Policía Local, Nacional y Guardia Civil, incluso con la presencia de un helicóptero.

No buscan enfrentamientos

"Somos obreros, no terroristas", han insistido, aclarando que no buscan enfrentamiento con los trabajadores de la planta cántabra, sino avisarles de que "no se fíen" porque aunque hayan llegado a un acuerdo para su futuro con la dirección la semana pasada, ésta es "muy mentirosa" y a ellos también les "prometió" inversiones hace un año.

A su llegada a la delegación algunos representantes del comité de empresa y de los sindicatos se han reunido con Quiñones, que como delegada del Gobierno les ha trasladado que el Ejecutivo central está trabajando "incansablemente" para que Nissan se quede en España y en Europa.

A continuación, los sindicatos catalanes y algunos representantes de los cántabros han mantenido un encuentro en el Gobierno de Cantabria con el presidente, la consejera de Presidencia, Paula Fernández, y el director general de Industria, Raúl Pelayo.