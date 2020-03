Trump expresa su "respeto" por China tras hablar con Xi Jinping

Haciendo un alto en la guerra que mantienen EEUU y China, y los reproches de los primeros hacia Pekín a cuenta de la pandemia, Donald Trump y Xi Jinping han mantenido esta madrugada una conversación telefónica que el presidente de EEUU ha calificado de "muy buena". Ambos países, ha dicho Trump, "están trabajando juntos de forma cercana" para combatir el coronavirus. Una charla que se produce poco después de que haya trascendido que EEUU ya es el país con más casos de covid-19, por delante de China.

"Acabo de terminar una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Discutimos con gran detalle el coronavirus que está devastando grandes partes de nuestro planeta", ha explicado Trump mediante su cuenta en Twitter.

En un cambio total de tono respecto a declaraciones anteriores, en las que calificó el covid-19 como "virus chino", el presidente de EEUU ha reconocido que China "ha pasado por mucho" y que "ha desarrollado una sólida comprensión del virus". Por último, ha expresado el "respeto" que tiene hacia China.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!