TVE-1 narra con humor el confinamiento en 'Diarios de la cuarentena'

El confinamiento durante el la pandemia se ha convertido en una prueba de convivencia para muchas familias, parejas y amigos, y de resistencia para quienes viven solos. TVE-1 quiere mostrar en clave de humor cómo la viven varios tipos de personas en Diarios de una cuarentena, sitcom semanal que estrena este martes, 7 (22.05). La ficción, de 30 minutos de duración, la graban desde sus casas por 15 actores con un pequeño set.

Así lo explicaba su creador y productor, Álvaro Longoria; los directores y guionistas, Álvaro Fernández Armero y David Marqués; tres de los intérpretes (Fernando Colomo, Carlos Areces y Cristina Alarcón) y Fernando López Puig, director de Contenidos de TVE-1 en la rueda de prensa por videoconferencia celebrada horas antes de su estreno.

La sitcom, una producción de RTVE en colaboración con Morena Films, surge con la intención de "entretener y dar optimismo en estos momentos", según Fernán Armerodez, y al ser tan " particular en el fondo y la forma", como destacó López Puig, ha despertado el interés de otras televisiones "que están interesadas en hacer una adaptación", aseguró Longoria.

Además, este anunció que los beneficios que se obtengan de esta serie que en principio consta de ocho capítulos, pero podría tener continuidad tras la cuarententa, "irán destinados a la Cruz Roja". En respuesta a las acusaciones de algunas formaciones políticas, como VOX, de que RTVE malgasta el dinero con la serie, López Puig aseguró que "RTVE no gasta, sino que invierte en la industria".

15 actores

Carlos Bardem, Gorka Otxoa, Carlos Areces, José Luis García Pérez, Adriá Collado, Fernando Colomo, Víctor Clavijo, Cristina Alarcón, Fele Martínez, Montse Plá, Mónica Regueiro, Carmen Arrufat, Petra Martínez, Juan Margallo y Cecilia Gesse dan vida a los personajes de esta sitcom que irá saltando de casa en casa en forma de sketches, como si el telespectador pudiera verlos por un agujerito.



Fernando Colomo, en la 'sitcom'. / RTVE

Los actores recibieron un minipack tecnoloógico, con lo que, además de interpretar, tienen que hacer de directores, atrezzistas, maquilladores... Mención especial se hizo del octogonario Juan Margallo y de Petra Martínez, que supera los 70, que se han sabido manejar en ese aspecto. En cambio Areces, que es de otra generación, no lo lleva bien: "Hasta el punto que no cambio de`plano y tiene que venir un mensajero a recogerme el móvil. La tecnología huele mi miedo", admitió.

Un soplo de aire fresco

Fernando Colomo, a quien le vino bien "el estrés" del rodaje ("pasé de estar melancólico a una actividad frenética"), confesó: "Pensaba que el peronaje era yo mismo. Y me dijeron que no, pero está próximo a mí". El actor, que ha tenido que aprender de tecnología "a marchas agigantadas", incluso improvisa.: "Estoy utilizando cosas mías para transiciones", dijo. Como unos pimientos que, mientras los freía, saltaban.

La trama de Cristina Alarcón y José Luis García Pérez es la de una pareja que con tantt convicencia descubre que está en crisis. "Es todo ficción, aunque la línea es muy fina", dice ella. Lo que les diferencia de sus personajes es que él se deja por completo y está todo el día duchar ni peinar, algo que en la realidad no es así. "José Luis es superpresumido y soy yo la que estos días casi no me arreglo". Según la actriz, tras el pánico del confinamiento, "este proyecto fue un soplo de aire fresco. Espero que lo sea para la gente en sus casas".

Los personajes

Así, en cada capítulo se podrá asistir a escenas ocurridas en los 10 hogares habitados por "personajes de diferentes barrios, clases y caractarísticas", según David Marqués. Estos son un matrimonio hastiado (Cecilia Gessa y Carlos Bardem); dos amigos inseparables separados (Gorka Otxoa y Carlos Areces); una casa, oficina, guardería y parque de bolas (Adriá Collado) y un vecino atareado (Fernando Colomo).

También por una pareja casual capturados por la cuarentena (Víctor Clavijo y Montse Plá); dos influencers viejunos (Fele Martínez y Mónica Regueiro), una adolescente y su familia (Carmen Arrufat), dos abuelos aislados (Petra Martínez y Juan Margallo) y una pareja en crisis (José Luis García Pérez y Cristina Alarcón).

Todos ellos reflejarán problemas cotidianos derivados del encierro, como repartirse las tareas domésticaas, decidir quién va a comprar, qué serie ver y a qué hora hay que levantarse. Aspectos que antes quedaban claros y que ahora que todo ha cambiado pueden ser un detonante para interminables discusiones. Real como la vida misma.