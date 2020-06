Las UCI de Extremadura, libres de coronavirus

Todas las UCI de Extremadura han quedado libres de pacientes con coronavirus después de que este mediodía el último enfermo covid abandonara la unidad de cuidados intensivos del hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena. Se llama Juan Álvarez, tiene 66 años y ha logrado vencer al virus tras permanecer más de dos meses en el hospital. Ingresó el 23 de marzo, coincidiendo con el inicio del primer pico de contagios: en esa jornada se registraron 27 fallecidos, pero lo peor de la pandemia aún estaba por venir. Dos días después su estado empeoró y fue trasladado a la UCI, de la que salía este mediodía entre los aplausos del personal sanitario que le ha salvado la vida.

Una imagen que supone el cierre de una etapa, después de que por las seis UCI de la región hayan pasado 109 enfermos con coronavirus desde el inicio de la pandemia. El récord se alcanzó el 10 abril, con un total de 68 personas ingresadas en cuidados intensivos, y a partir de entonces la cifra fue disminuyendo de forma muy paulatina hasta quedar hoy por fin todas ellas libres de coronavirus. No obstante, en los hospitales de la región aún permanecen 20 enfermos hospitalizados, y desde el inicio de la epidemia han sido 1.768 los que han requerido ingreso. El pico se alcanzó el 6 de abril, con 418 hospitalizados. Un día después, el 7, la región registraba la jornada más negra y triste de la crisis con el récord 30 muertos en 24 horas.

A día de hoy aún se siguen registrando fallecimientos, pero la fotografía ha cambiado indudablemente. El parte remitido esta tarde por la Consejería de Sanidad refleja una nueva víctima mortal en el área de salud de Mérida, un varón de 78 años con el que el registro total de decesos a causa del covid se eleva en la región a 509. Una vez más, los datos ofrecidos por la Junta contrastan con los del Ministerio de Sanidad, que no notifica ningún fallecimiento en las últimas 24 horas en España. Una nueva incongruencia que según ha explicado la Consejería de Sanidad, se debe a que la muerte de esta persona en Mérida se ha producido a primeras horas de hoy y no ayer. Así, se ha incluido en el registro regional de este lunes, pero no en el nacional, que de acuerdo al último criterio establecido solo contabiliza los datos del día previo desde las 00 a las 24 horas. En el caso de la región, se trata de la segunda muerte en tres días y la primera fuera del área de Navalmoral de la Mata en la última semana. Con respecto a los contagios, cabe destacar que este lunes no se notifica ningún caso nuevo, aunque sí 67 casos sospechosos. No obstante, se han descartado otros 59, con lo que el total de personas infectadas en la región se mantiene en 2.965. En la última jornada también se han notificado 66 altas más, lo que sitúa en 3.776 el número de enfermos que ya se han curado.

Por áreas de salud

El Área de Salud de Badajoz notifica 29 nuevos casos sospechosos. Ha descartado 15 sospechosos. Tiene 1 paciente hospitalizado, ninguno en UCI. Se han curado 467 pacientes. Desde el comienzo de la pandemia han fallecido 37 personas.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado 11 casos sospechosos en las últimas 24 horas. Ha descartado 10. Tiene un total de 269 víctimas mortales en todo el periodo de la pandemia. Hay 11 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Registra 1.576 pacientes que ya se han curado.

El Área de Salud de Mérida detecta en el día 4 casos sospechosos. Ha descartado 8 sospechosos. Tiene 4 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Registra 32 víctimas mortales una vez notificado el nuevo fallecimiento. Se han curado 375 pacientes.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 10 casos sospechosos. Ha descartado 11. Tiene 2 pacientes ingresados en el hospital, ninguno en UCI. Tiene un total de 73 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Hay 507 pacientes que se han curado.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 8 nuevos casos sospechosos en el día. Ha descartado 4. No tiene ingresos en UCI. Han fallecido 21 personas a lo largo del periodo. Tiene 343 pacientes que se han curado.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha detectado en las últimas 24 horas 2 nuevos sospechosos. Ha descartado 2. Hay 1 paciente ingresado en el hospital y se han curado 271 personas. Registra un total de 53 víctimas mortales.

El Área de Salud de Coria no ha notificado casos sospechosos y ha descartado los 8 que tuvo el día anterior. No tiene pacientes COVID-19 ingresados en el hospital y se han curado 191 personas. En el periodo de la pandemia se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 3 casos sospechosos y ha descartado 1. No tiene pacientes infectados ingresados. Registra 46 personas que ya se han curado. Se han producido 5 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.