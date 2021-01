La UCI del Hospital de Mérida está ya al 96% de ocupación

Los extremeños debemos estar tranquilos a pesar de que los UCIS estén a reventar, los contagios desbocados y con la transmisión comunitaria más alta no de España si no me que me atrevo a decir de las más altas de Europa. Debemos estar muy tranquilos todos sabemos que al señor Vergeles no “le temblará el pulso si hay que tomar medidas aún más duras”. Mientras tanto el ritmo de vacunación de políticos y sus familiares supera con creces al del resto de países civilizados, teniendo en cuenta que tenemos más políticos y cargos a dedo que ningún otro estado está clarísimo que la población de riesgo en espalda terminará de vacunarse en el año 2045. Disfruten su voto, a cualquier partido, todos son perros con distinto collar, pero por probar un cambio quizás no pase nada, igual acertamos y viene alguien honrado y trabajador.