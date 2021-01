La UCI del Virgen del Puerto se desborda y solo tiene ya 3 camas libres

Esto es demencial, estamos en manos de políticos ineptos, todas las personas con las que hablas saben que esto pasaría, ellos no. No toman medidas, ninguna, esperan al colapso total, cuando ya no hay soluciones para tomar medidas ridículas que sin efectividad ninguna. Los colegios siguen abiertos aunque los casos en esos municipios están desbocados. Mientras los políticos se protegen vacunándose indebidamente y celebrando los plenos con cuatro gatos en recintos enormes. Bares abiertos, ciudadanos que no cumplen las normas al igual que muchos establecimientos. Nos encontramos con un gobierno que sin decirlo abiertamente hace la misma política que Bolsonaro o Trump, parecen negacionistas sin decirlo abiertamente. Muchos países europeos ya han tomado medidas duras. La única esperanza que nos queda es que sea Europa quien con obligue a confinarnos y nos mande a los “hombre de blanco” para que controlen las vacunas.