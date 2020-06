La UE destinará 4.900 millones más a los países más vulnerables frente al coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este sábado que la UE destinará 4.900 millones de euros para la recuperación de los países más vulnerables frente al coronavirus.

"Necesitamos reconstruir las comunidades devastadas por el coronavirus de forma justa y ecuánime. Me alegra anunciar que la UE compromete 4.900 millones más para ayudar a los países vulnerables a financiar su recuperación de la pandemia", ha anunciado Von der Leyen a través de su cuenta en Twitter.

We need to rebuild communities devastated by coronavirus in a fair and just way.



I'm happy to announce that #TeamEurope today pledges another €4.9 billion to help vulnerable countries finance their recovery from the pandemic.#UnitedAgainstCoronavirus #StrongerTogether