«Vacunando a los que han pasado el covid se desperdician dosis»

José Zamorano, Inmunólogo y jefe de la Unidad de Investigación del hospital San Pedro de Alcántara, es uno de los especialistas cacereños que ha pasado la enfermedad. En cambio, cuando le llegó el turno de vacunarse, declinó hacerlo. Y no por ser precisamente un ‘antivacunas’; todo lo contrario: «Me acabo de poner la del ténanos», reconoce. Sin embargo, prefirió que su dosis fuera inyectada a otra persona que no se hubiera contagiado porque, según explica, los que ya se han infectado, como es su caso, tienen más protección que la que puede proporcionar la vacuna. Zamorano, especialista en enfermedades infecciosas y que trabajó cinco años en EEUU junto a la Cruz Roja, cree que habría que cambiar los protocolos y duda de la efectividad de la vacuna si el virus sigue mutando.

-¿Confía en esta vacuna?

-A nivel general, múltiples refranes de nuestro refranero popular alertan de que las prisas son malas consejeras y creo sinceramente que es lo que está ocurriendo en el caso de las vacunas contra el SARS-Cov-2.

-¿A qué se refiere? ¿Puede que haya hecho que sea menos efectiva?

-El principal problema es que las vacunas aprobadas actualmente están dirigidas contra una sola proteína del virus, la proteína S (es como la llave para que el virus entre en la célula). Si esta proteína sufre durante la replicación viral cambios por mutaciones, podría suceder que el sistema inmune no reconozca las nuevas variantes y por lo tanto la vacuna dejara de ser útil. Desconozco las razones por las que se ha diseñado solo contra una proteína, podrían ser técnicas pero también comerciales, ¿por qué no?

-Con las nuevas mutaciones y cepas que están apareciendo, son fiables las vacunas que han salido al mercado?

-Al inmunizar contra una sola proteína se corre el riesgo de que mutaciones en los virus del gen que la codifica puedan provocar cambios en esta proteína, de tal forma que pueda eludir el sistema inmune de los vacunados y, por lo tanto, hace inútil la vacunación. Si esto ocurre serían necesarias nuevas tandas de vacunas. Es algo que ya está pasando en Sudáfrica; AstraZeneca está desarrollando ya una nueva vacuna con la nueva variante del virus. Creo que lo más efectivo es haber pasado el virus.

-¿Protege más entonces haber pasado el coronavirus que vacunarse?

-Sí. No hay ninguna evidencia de que la vacunación mejore la inmunidad adquirida por la infección natural. Las personas que han pasado la enfermedad no solo desarrollan respuesta frente a la proteína S, también sobre otras proteínas como la N, que es la que se detecta en los test serológicos de los pacientes infectados, por lo que sería más difícil que no respondieran frente a variantes del virus. Es más, creo que si técnicamente es posible, se debería de incluir en las vacunas antígenos adicionales a la proteína S, lo que dificultaría la evasión del sistema inmune por las mutaciones.

-Entonces, ¿es necesario que se vacunen los que ya han pasado la enfermedad?

-Creo que el protocolo no está bien elaborado. Vacunar a personas que han pasado la enfermedad es desperdiciar vacunas. No hay mejor vacuna que pasar la enfermedad, es de Primero de Inmunología. Si las personas que han pasado la enfermedad no se vacunaran o, en su defecto, se dejaran para el final, se avanzaría mucho más rápido. También dejaría para el final al personal que no supone ningún riesgo de contacto íntimo con personas de riesgo, así se alcanzaría antes el objetivo de inmunización. Yo mismo he pasado la enfermedad y he declinado vacunarme cuando me tocaba, solo lo han hecho algunos médicos más. Cuando he preguntado a compañeros que han pasado el coronavirus y se han vacunado me han respondido básicamente que lo hacen por el carnet de vacunado que van a dar, pero mira, hoy –por el miércoles- ha muerto un conocido mío de 72 años, buena gente, que seguro la vacuna le era más necesaria. Es más, me atrevería a sugerir, aunque más osadamente, que aquellas personas que han estado en contacto íntimo con enfermos de coronavirus y no se han contagiado, deberían de ponerse también a la cola para la vacunación. De alguna manera estas personas podrían estar protegidas de la infección, ya sea por la respuesta inmune innata, o la adquirida, por ejemplo, por haber estado en contacto con otros coronavirus similares. O, sencillamente, por diferencias genéticas que hoy por hoy se desconocen.

-Pero ¿realmente inmuniza pasar la enfermedad?, ¿no hay reinfecciones de coronavirus?

-Por definición, las personas que han pasado una enfermedad vírica deberían de estar inmunizadas y, por lo tanto, no necesitarían una vacuna. Me explico, todos sabemos que las personas que han pasado el sarampión, paperas,..., tan solo lo han pasado una vez, no existe ninguna evidencia de que en este caso sea diferente. Más allá de algún caso anecdótico, y digo anecdótico porque de los escasísimos casos registrados en la bibliografía de reinfectados por coronavirus, la mayoría son bastante discutibles. Es cierto que todo el mundo dice conocer a algún vecino reinfectado, pero lo que es cierto de que, por ejemplo en Cáceres, no hay evidencias de que ningún paciente haya sido reinfectado, todas las posibles sospechas han sido siempre descartadas. Las vacunas lo que intentan es mimetizar el efecto de la infección natural para estimular el sistema inmune. Las evidencias hasta ahora indican que los casos en el mundo de reinfectados difícilmente llegan a la decena, mientras que los estudios de las farmacéuticas indican que la vacuna protege alrededor del 90%, lo cual indicaría que de cien millones de personas vacunadas al menos 10 millones sufrirían contagio.

-La gripe también es un virus y hay quien la pasa todos los años…

-No, la gripe cada año es un virus diferente. Estas proteínas de un año para otro están muy conservadas, por lo que se podría decir que este virus es más estable que el de la gripe. Por ejemplo, en el SARS-Cov1, del 2003, la gente está inmunizada durante 14 años, no tiene por qué ser distinto este SARS-Cov2.

-Y entonces, ¿por qué no se cambian los protocolos?

-Hace un mes se insistía en que toda persona debe ser vacunada y además insistían, sobre todo en las tertulias televisivas, en que los que habían pasado la enfermedad deberían vacunarse ya que era un riesgo no hacerlo. Hoy ya se está sugiriendo que los que han pasado la enfermedad lo mismo solo requieren la primera dosis de la vacuna. Vaticino, sin ninguna duda a equivocarme, que en un corto periodo de tiempo, tal vez el mes que viene, dirán que no es necesario vacunar a los que han pasado la enfermedad.

-¿Cómo puede influir que la AstraZeneca no pueda administrarse a mayores de 55 años?

-Para la administración de las vacunas, como de cualquier otro medicamento, hay que valorar el equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Si no se ha investigado el efecto de una vacuna en un grupo de población, lo más inteligente es no aplicarlo.

-¿Qué cree entonces que están haciendo mal las farmacéuticas?

-Las farmacéuticas en este caso, como en tantas otras enfermedades, están centradas en hacer negocio, no en intentar erradicar la enfermedad. No tenemos más que ver cómo proponían que una sola dosis podría ser suficiente, pero eso sí, luego administrar otra de recuerdo anualmente. Proponen cronificar la covid-19.