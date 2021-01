Vara: "El 17 de enero estará vacunada toda la población mayor de residencias"

Vara, según los datos del INE, Extremadura ha recibido 21.725 dosis y parece ser, porque el oscurantismo es absoluto, que se han puesto unas 1900 dósis. ¿Tienes que esperar a que venga una nueva remesa para poneros a tren?. Si las cuentas no me fallan, tenéis aun unas 19.000 dósis para ir poniendo. ¿Por qué no las ponéis ya?. El problema, querido presidente, es que, como de costumbre, os ha pillado el toro con los deberes sin hacer. Sin plan, sin medios, es decir, con los calzoncillos por los suelos. Y así llevamos desde que empezó esto. Improvisación y malabarismos de última hora como la pillada de datos que os ha cogido por sorpresa. Estábais aun con el turrón en la boca y el cava en la cabeza. Comprensible. Tenéis que descansar que trabajáis mucho. Lo de tener vacunados a los abuelos para el 17, entenderás que no se lo crea nadie, dados los antecedentes. Pero tú sigue. Supongo que tu clac te aplaudirá con las orejas pero eso no salvará vidas. En fin, querido e impresentable presidente. Espero que os pongáis las pilas porque esto pinta mal y con vosotros al frente del barco esto huele a naufragio. Mucho ánimo. Lo vas a necesitar.