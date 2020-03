Vara: "Hemos enviado respiradores a Madrid porque teníamos capacidad de hacerlo"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado este viernes partidario de endurecer las medidas del confinamiento porque, a su juicio, es necesario para dar el "último arreón" al coronavirus.

"Quizás hay que dar una vuelta de tuerca porque todavía hay trabajos no esenciales que se podrían limitar para evitar más las posibilidades de contagio", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que intuye que a lo largo de este fin de semana se tomarán algunas medidas por parte del Gobierno de la nación en este sentido.

En una entrevista en Canal Extremadura Televisión, ha asegurado que el sistema sanitario extremeño está preparado para afrontar la crisis del coronavirus y ha explicado que su gobierno está trabajando y haciendo lo que está en sus manos "desde la serenidad en tiempos de tempestad", pues es una situación "muy dura emocionalmente" para las familias de las víctimas.

Ha manifestado que cada tarde analiza con los responsables de SES y SEPAD las áreas de salud, "15 o 20 datos para tener una foto fija" y las residencias de mayores para buscar alternativas y, en este sentido, ha apuntado que mañana darán "un paso más" para adelantarse en aquellos municipios cuyas residencias geriátricas no registran casos de coronavirus a fin de determinar adónde realizar traslados en caso necesario.

"Tenemos la situación si no controlada -no se puede hacer autocomplacencia, ha dicho-, sí suficientemente conocida para que serenamente podamos tomar las decisiones", ha insistido Fernández Vara, que se ha mostrado especialmente preocupado por la zonas de Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara y Garrovillar de Alconetar, "que me tiene el sueño quitado".

Respecto a los profesionales sanitarios, ha afirmado que el próximo domingo, en la videoconferencia de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, volverá a insistir en la necesidad de más material, pero ha justificado que no se haya adquirido antes en que "quienes lo fabrican estaban confinados en sus casas, que son los chinos y el material que tenían lo han usado para ellos".

Asimismo, ha defendido el envío de respiradores desde Extremadura a Madrid porque "es nuestra obligación". "Lo hemos hecho porque teníamos capacidad de poderlo hacer en unos momentos en los que Madrid pasaba momentos críticos", ha subrayado.

"Eso de que lo mío es mío y lo tuyo de los dos yo lo rechazo", ha aseverado el presidente de la Junta, que también ha alegado que hospitales madrileños, así como de otras regiones, han operado esta semana a ciudadanos extremeños "a los que le han salvado la vida".

Por ello ha apelado a la solidaridad y la generosidad porque "quizás dentro de quince días los que necesitamos de la ayuda de Madrid seamos nosotros" y ha añadido: "Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer".

En esta línea, ha reclamado en varias ocasiones unidad de acción ante una situación que "está sacudiendo todas las estructuras de la sociedad" y se ha mostrado dispuesto, cuando pase la crisis, a que "nos sometamos a todas las evaluaciones habidas y por haber". "Guardemos las críticas para luego porque ahora no es el momento", ha manifestado.

Sobre las consecuencias en el mercado laboral, ha apuntado que solo en lo que va de marzo "ya van 6.000 desempleados más", una realidad a la que debe dar respuesta el Estado social y de derecho porque si un país decide ponerse en marcha "unido", con recursos públicos y privados, "podemos salir".

Para esa fase, ha rechazado las recetas del "austericidio" para evitar que se repitan las situaciones que provocó la crisis de 2008 porque "esto no lo puede pagar la parte mas humilde bajo ningún concepto".

Respecto al sector de los autónomos, ha señalado que su Gobierno está estudiando posibles acompañamientos a las medidas adoptadas por el Ejecutivo central y las que puede aprobar la UE y que están relacionadas con los avales y las ayudas.

De momento, lo primero que se está haciendo, como Administración, es pagar las facturas, que "es la mejor manera de ayudar a los pequeños".

No obstante, el presidente de la Junta ha recalcado que la "prioridad absoluta" ahora es superar crisis sanitaria para, una vez conseguido, "volcarse" en la económica y social, al tiempo que ha agradecido la generosidad de la sociedad, pues "todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer".