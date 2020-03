Vara pide a las comunidades unidad de acción: "Esto no va de votos, va de vidas"

El presidente de la Junta de Extremadura ha reclamado este sábado "unidad de acción" a las comunidades autónomas para afrontar la crisis del coronavirus, ya que no puede haber "diecisiete escenarios de decisiones", y ha subrayado que "esto no va de votos, va de vidas".

En su perfil de Twitter, ha señalado que en estos "momentos complejos" las comunidades autónomas tienen que entender que "la cadena de mando debe tener un mando único".

Momentos complejos en los que las CCAA tenemos que entender que la cadena de mando debe tener un mando único . Aunque algunos parecen no saberlo, el coronavirus no conoce los estatutos de autonomía. Ataca y ataca. Y la defensa es la unidad de acción . — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) March 14, 2020

"Aunque algunos parecen no saberlo; el coronavirus no conoce los estatutos de autonomía, ataca y ataca y la defensa es la unidad de acción", ha advertido.

En su opinión, "esto no va de otra cosa que no sea la eficacia y la eficiencia".

"No se pueden aceptar diecisiete escenarios de decisiones porque eso nos hace enormemente ineficaces e ineficientes. He vivido muchas crisis sanitarias en mi vida pública. Siempre se impuso el valor de la defensa de lo común", ha agregado.

Y ha terminado con un "ruego": "A los que no conocen la complejidad de las decisiones en materia de salud pública, les pido que respeten a los que saben".

"Esto no va de votos, va de vidas. Y me escandaliza la obscenidad de muchos que no teniendo ni idea utilizan la crisis para sus intereses", ha concluido.

No es la primera vez que estos días pide unidad, ya lo reclamó el martes pasado para que no se hiciera una "utilización partidaria" de esta crisis sanitaria.

A su juicio, "hay momentos en la vida en los que uno demuestra lo que es y lo que vale".

"La clase política española le debe a este país en estos momentos rigor, serenidad, unidad de acción y mucha responsabilidad. Hay que apoyar las medidas del gobierno o atreverse a proponer otras", planteaba el martes.