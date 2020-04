Vara plantea que la desescalada se pueda hacer mejor por áreas de salud

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha planteado que la desescalada, que será "asimétrica y gradual" a partir del 10 de mayo, una vez finalice el actual periodo de estado de alarma, se pueda desarrollar por áreas de salud y no solo por provincias como les ha trasladado este domingo Pedro Sánchez al conjunto de las autonomías, si bien ha compartido que los criterios, una vez sean establecidos por los técnicos, sean los mismos para todo el territorio nacional.

Así lo ha indicado en una comparecencia posterior a la videoconferencia que ha mantenido el presidente del Gobierno con los del resto de comunidades autónomas, en la que subrayado la importancia de que esta fase se realice con criterios "objetivos, homogéneos y uniformes", pero también transparentes, en el sentido de que los ciudadanos los puedan consultar en todo momento.

Unos criterios que se recogen en el documento elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que en cualquier caso se irá definiendo en los dos próximos días hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como ya anunciara el presidente del Gobierno en su comparecencia de este pasado sábado.

De esta forma, los territorios deberán cumplir una serie de requisitos "medibles" como el número de contagios, de camas y de UCI libres, el refuerzo en la atención sanitaria, la realización de test, espacios para aislamientos, entre otros, que serán medibles y a los que en todo momento, ha defendido Fernández Vara, tendrán acceso tanto los medios de comunicación como los propios ciudadanos.

Según Vara, el ámbito territorial que hoy ha quedado "claro" con la intervención de Pedro Sánchez, para desarrollar la fase de desescalada, será la provincia, si bien ha indicado que ha habido "varios" presidentes autonómicos, entre los que se ha incluido, que por razones diversas han planteado otras posibilidades.

En el caso de Extremadura, ha señalado, se trata de "razones sanitarias", en tanto que las áreas de salud son "el núcleo sobre el que estructura el sistema sanitario" de la comunidad. Por este motivo, ha pedido que en la reunión de carácter técnico que tiene lugar este lunes para continuar definiendo los criterios de la desescalada, se tenga en cuenta esta cuestión.

En concreto, pide que "no dejando de ser la provincia el ámbito, podamos trabajar también con el área de salud como el ámbito de desarrollo" de la desescalada.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que se hará de una forma uniforme en todo el país. "Esto no va a ser lo que cada uno quiera", lo cual sería "un disparate", al igual que si se plantea como "una carrera a ver quién llega primero".

"Estamos avanzando a buen paso, pero con toda la precaución del mundo no vayamos a tropezarnos, a caer y a volver para atrás", ha defendido Vara.

En cuanto a los criterios, ha señalado que son "muchos" y que permitirán "desescalar con la confianza ciudadana de que si hubiera el más mínimo problemase va atajar con inmediatez y resolución".

En cualquier caso, ha señalado que "espera" que la comunidad esté en condiciones de cumplir estos requisitos para iniciar lo antes posible la desescalada, teniendo en cuenta que ya se hizo "un espuerzo importante" durante el mes de marzo, y que parte del trabajo ya está hecho con los planes de contingencia, que han incrementado las plantillas del Servicio Extremeño de Salud en 1.500 trabajadores, además de otros 500 en el de Atención de la Dependencia.

Además, ha señalado que Extremadura ha tenido la fortuna de afrontar esta crisis sanitaria, y en concreto en el área de salud más afectada, con el nuevo hospital de Cáceres abierto, lo que ha permitido reabrir el Virgen de la Montaña, que ha funcionado, ha señalado, como el Ifema de Extremadura, en tanto que en la región no ha sido necesario habilitar ningún hospital de campaña.

QUE SE TENGA EN CUENTA EL MEDIO RURAL

Por otro lado, ha defendido que en este proceso que debería iniciarse el 10 de mayo si se mantiene la evolución actual de la pandemia, se tengan en cuenta las diferencias entre el medio rural y el urbano.

En este sentido, ha señalado que han sido "varias" las comunidades autónomas que en la reunión de este domingo, y que tiene una parte importante de su población en municipios de menos de 5.000 habitantes, que son además los menos castigados, que han pedido que esta situación se tenga en cuenta a lo largo de estas semanas, si bien ha recordado que durante algún tiempo seguirá habiendo limitaciones de movilidad.

Con respecto a si considera que se deben aplicar criterios excepcionales para proteger a la población mayor, ha considerado que pensando en su salud frente al coronavirus es partidario de que permanezcan el mayor tiempo posible en sus casas, si bien ha reconocido que hay casos en los que por motivos de salud no es bueno pasar tanto tiempo sin moverse, por lo que ha planteado que se estudien fórmulas para permitir que en estos casos puedan caminar.

En este sentido, ha pedido que tanto el Gobierno como las comunidades permitan que los ayuntamientos participen en este proceso, que son "quienes conocen a su gente, a sus barrios", y que son los que mejor los pueden ordenar.

ESTUDIO DE PREVALENCIA

Sobre el estudio de seroprevalencia que tenía previsto comenzar este lunes, ha señalado que se ha dado orden a las áreas de salud para empezar a hacerlo esta semana para poder cumplir con los plazos previstos y que debe concluir el 19 de junio.

En este sentido, ha recordado que en Extremadura se harán 3.200 test, una cantidad que considera "adecuada" a la población de la región, si bien ha señalado que "científicamente está muy bien diseñada". Además, ha apuntado el importante "salto cualitativo" en la toma de decisiones que permitirá esta encuesta cuando esté finalizada.

Fernández Vara ha señalado que no se "atreve a discutir" los términos en los que los epidemiólogos han diseñado este estudio, y además ha llamado la atención sobre la necesidad de no precipitarse adelantando los plazos del mismo para no caer nuevamente en "errores", como así ha reconocido que se han producido, ante los que el coronavirus "reacciona y hace de la forma que mejor sabe, que es atacar", por lo que pide paciencia hasta tener estos resultados.

Por otra parte, a preguntas de los medios, ha señalado que la situación en las residencias de mayores está "mejor", lo cual no quiere decir, ha apuntado, que los problemas estén "resueltos", pero la progresiva "medicalización" de estos centros ha permitido mejorar su situación, si bien no se atreve a señalar que esté "resuelta del todo".

En otro orden de cuestiones, Vara ha reclamado al presidene la necesidad de prolongar las líneas ICO más alla del 30 de abril, y que los fondos que no se hayan gastado puedan ser reasignados. Asimismo, ha vuelto a plantear la necesidad de implementar medidas de apoyo a los autónomos mutualistas.

Asimismo, ha señalado que "casi todos" los presidentes autonómicos han planteado a Sánchez una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación autonómica, si bien ha señalado que el Gobierno está a la espera de conocer el apoyo que prestará Europa a lo países miembros.

Además, ha apuntado que se ha hablado un plan de rescate para el turismo nacional, a lo cual el presidente del Gobierno se ha comprometido, pero aún deberá definirse en tanto que hay países europeos interesados en hacer "algo conjunto".

Por último, ha pedido que hay que empezar a "levantar los ojos" y entender que las consecuencias que el coronavirus puede tener en el continente africano, ante lo cual ha apelado a la solidaridad del pueblo español ya que hay "muchos países" que carecen de las infraestructuras necesarias para combatir la pandemia.