Los vendedores del mercadillo de Almendralejo deciden no instalar los puestos en la nueva ubicación

Decenas de almendralejenses que madrugaron para ir este viernes al mercadillo tradicional que iba a ubicarse de manera provisional en el recinto ferial tuvieron que darse la vuelta e irse de vacío al comprobar que los vendedores ambulantes no habían instalado sus puestos y tiendas. El ayuntamiento de Almendralejo anunció el jueves que habría mercadillo, pero la realidad es que este viernes, “por razones que desconocemos aún”, la mayoría de vendedores se negaron a instalar los puestos y la localidad se ha quedado sin mercadillo, dice Josefina Barragán, concejala de Comercio.

La propia concejala tuvo que ir a primera hora de la mañana al recinto ferial a mediar con los vendedores ambulantes para saber qué estaba ocurriendo. Según el protocolo establecido por la Junta de Extremadura para la instalación de estos mercadillos en la calle, los puestos han de tener una distancia de seguridad entre sí de dos metros y medio, mientras que la distancia frente a frente debe ser de seis metros para dejar un pasillo lo suficientemente amplio. Además, los mercadillos tienen un recorrido de un solo sentido para evitar cruces de personas.

Desde el ayuntamiento de Almendralejo han defendido la necesidad de cambiar la ubicación de manera provisional del mercadillo que siempre se ha realizado al lado del mercado Las Mercedes. Hacerlo allí, con las nuevas medidas de distanciamiento, sólo posibilitaría la instalación de 30 puestos de los 120 que hay habitualmente, ya que la zona no cumple con todas las medidas en la lucha contra el covid-19.

El ayuntamiento buscó trasladarlos al ferial y así se lo comunicó a varios representantes de los puestos del mercadillo, según confirma Josefina Barragán, además de decirlo públicamente en los medios de comunicación. Dice Barragán que, desde el pasado lunes, se habían recibido más de 90 solicitudes para instalarse en el recinto ferial más otras 18 peticiones de puestos que no son habituales. Por esta razón, explica que decidieron acondicionar el recinto ferial para que todo estuviera preparado para hoy. Incluso, ayer jueves, hubo una reunión previa en el propio recinto y ninguno de los vendedores se quejó de las medidas y circunstancias.

Sin embargo, a primera hora de este viernes ha saltado la sorpresa cuando algunos de los vendedores presentes han pedido al ayuntamiento un documento por escrito que acredite que el traslado del mercadillo tradicional al recinto ferial será algo provisional y no fijo. Barragán ha confirmado que les ha trasladado a los vendedores que se les hará ese documento e, incluso, el alcalde, José María Ramírez, ha tenido que intervenir presentándose en el recinto ferial para dialogar con los vendedores. Aún así, este viernes no ha habido soluciones y no se ha instalado ningún puesto.

“No entendemos la postura de algunos vendedores. Incluso algunos estuvieron en la reunión previa y son de Almendralejo. Y no dijeron nada”. Barragán ha pedido disculpas a los vecinos que hoy madrugaron y fueron al mercadillo para no encontrarse nada.