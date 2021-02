Vergeles anunciará esta tarde las nuevas medidas contra el covid en Extremadura

Espero equivocarme pero conociendo al personaje me temo que rebajará las medidas que están dando una ligerísima tregua en los contagios. Los expertos sanitarios siguen SUPLICANDO medidas restrictivas. Los señores Vara y Vergeles deben centrarse en ayudar a la hostelería y todo autónomo que lo necesite. Abrir restaurantes, bares y lugares donde se reúnan personas es sinónimo de más casos, que luego son hospitalizaciones, ingresos en UVI y muertos. Los EXPERTOS lo tienen claro, esperemos que los políticos les escuchen por una vez. Hay que seguir con esos lugares cerrados, ayudándoles económicamente y con exención de impuestos por actividades que no pueden realizar y seguir protegiendo a los ciudadanos. Hay muchos que están esperando como agua de mayo que un político digan que se puede ir a bares para ir en manada como si no hubiera un mañana. Me temo conociendo al personaje que desde su púlpito volverá a echar la culpa a los ciudadanos, a las empresas y olvidará la autocrítica en su pésima gestión. Escuchemos a los expertos sanitarios, seamos solidarios con los sanitarios y pasemos de los políticos mediocres. Ayudas a quien los necesite y restricciones no hay otra.