Vergeles asegura que no habrá más de 20 alumnos por aula

Serán los padres los que tomen la temperatura a sus hijos en casa antes de ir a clase. Firmarán una declaración responsable de que se comprometen a ello. Si la cifra sube de 37,5, “ya deberíamos tener cierta precaución”. No obstante, los centros también contarán con termómetros infrarrojos para aquellas familias que no lleven a cabo este protocolo. “Lo que se pretende es que haya colaboración para que no se produzca atasco en la entrada”.

No se harán test rápidos a los profesores como en otras comunidades como Andalucía. Solo se aplicará la PCR a los docentes cuando bien en la zona que residan o bien el área donde esté el centro haya una alta incidencia de transmisión. “Si no entonces, ¿cada cuanto tiempo hacemos la PCR?”.

Y en cuanto al número de alumnos por aula, será un máximo de 20 por aula en todos los niveles, “aunque se tendrá que debatir con los sindicatos en la próxima mesa sectorial”. Ahora mismo la media en Secundaria es de entre 30 y 35 estudiantes.

Son las principales normas que se aplicarán en Extremadura para la vuelta al cole. Tras la reunión en Madrid del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los consejeros responsables del área, el titular extremeño de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, detalló cómo se aplicarán los protocolos para la vuelta al cole en la región.

Lo que en todo momento se dejó claro es que la apuesta es la enseñanza presencial y que el cierre de un colegio o un instituto sea algo “excepcional”. Se mantiene el 10 de septiembre como la fecha de regreso a las aulas.

Hasta 4º de Primaria, se formarán grupos estables de convivencia (los llamados burbuja): el mismo docente, los mismos compañeros y separación del resto en el recreo y en el comedor, donde se harán turnos y donde cada cual tendrá un asiento fijo asignado. No obstante, los niños podrán llevarse la comida a casa si así lo solicitan las familias. Los monitores se protegerán con guantes, mascarilla higiénica o quirúrgica y si es necesario con batas.

A partir de 5º de Primaria será obligatoria la mascarilla, además de la distancia de seguridad de 1,5 metros.

En Bachillerato y FP se dará la opción voluntaria de enseñanza semipresencial, “la cual será reforzada”.

Más normas covid-19

Habrá alfombras desinfectantes para los zapatos, circuitos de entrada y salida, que serán procesos escalonados, de manera que desaparecerán las colas y las filias. Además, los padres no podrán entrar en el colegio.

¿Cómo se protegerán los docentes? Con mascarilla higiénica o quirúrgica y distancia de seguridad. Si existe alguna vulnerabilidad (alguna patología en el profesor, por ejemplo), se usarán protectores FFP2. También habrá pantallas faciales y batas impermeables en los cursos más pequeños.

Asimismo, en determinados grupos de trabajo, como prácticas de laboratorio, se colocarán mamparas de seguridad

Se mantendrán las aulas matinales (que se organizarán como los grupos burbuja) y las actividades complementarias, en las cuales se ampliará el horario y se ofrecerá la opción semipresencial.

¿Y si hay contagios?

Cada centro contará con un equipo covid, que seguramente será el equipo directivo y será el encargado de gestionar la situación cuando haya sospechas de contagio. Si se trata de un alumnos, se le aislara en un aula ventilada con una mascarilla FFP2 y estará acompañado de un docente con el mismo protector FFP2 hasta que se dé parte a las autoridades sanitarias y la familia vaya a recogerlo.

Si el menor es positivo y pertenece a un grupo burbuja, esto es, hasta 4º de Primaria, todo el aula deberá estar en cuarentena durante 14 días. Si el contagio se produce en un clase a partir de 5º de Primaria, donde se debe usar mascarilla, se hará el estudio de los contactos estrechos y en función de los resultados se decidirá si se cierra el aula completa o no.

¿Cuándo se cierra un centro?

Para que un centro se cierre al completo tiene que haber transmisión comunitaria incontrolada, o lo que es mismo, tres positivos en grupos distintos de los que no se pueda seguir la pista del contagio.

En cuanto al transporte escolar, muy importante una región con numerosas zonas rurales como Extremadura, cada alumno tendrá un asiento fijo, habrá desinfección diaria del autobús y geles a la entrada y salida del mismo, así como ventilación. Además, los alumnos se sentarán según las localidades de procedencia.

Sobre si se da la circunstancia de que hay familias que no quieran llevar a sus hijos al centro por temor al contagio, Vergeles reconoció que hay un gran debate al respecto y que de momento no hay concreción sobre si se pueden o no tomar medidas al respecto. Sí manifestó: “Están más seguros en el colegio que en la calle”.