Vergeles dice que "no es aconsejable" ir a un nuevo confinamiento y aboga por reducir la movilidad

Y este elemento, sabiendo el rebrote de los contagios por la Navidad (que había que salvarla matando a no sé sabe cuántos) está subiendo, se obstina en abrir los colegios de infantil y primaria. Eso de que no se contagian los niños es mentira. El exceso de muertes en edad infantil, es del 25% en el tramo de 0 a 4 años. Eso está publicado y el que quiera verlo, que lo vea, y el que no, que sea cómplice.