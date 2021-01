Vergeles: "Hemos ido a buscar el virus"

Hombre, pues los que están recorriendo desde por la mañana hasta por la noche los hospitales, con las botas sobre el terrero, si se les debe vacunar y de hecho se está haciendo no?. Los que no se deben vacunar son los que no se remangan, aunque de vez en cuando deban ir a un hospital a supervisar asuntos relacionados con su trabajo. Cuando alguien elije trabajo debe sopesar pros y contras y tener en cuenta las posibles contingencias. NO no os tenéis que vacunar los consejeros porque antes hay cientos de miles de personas de 70 años en adelante que tienen preferencia. Así de sencillo