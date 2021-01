Vergeles no es partidario de levantar de momento el cierre perimetral de los municipios extremeños

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha considerado que no sería sensato levantar de momento del cierre perimetral de los municipios en Extremadura, "para que la gente puede moverse libremente entre poblaciones", dada la situación de la pandemia en la comunidad autónoma.

En una entrevista en Canal Extremadura Radio, Vergeles ha manifestado, sin embargo, que él espera que el próximo jueves se pueda recuperar la enseñanza presencial en Secundaria, una cuestión que se analizará hoy, para demostrar que la educación es un espacio seguro. Este mismo lunes realizarán un "análisis minucioso" de la incidencia en las distintas poblaciones, así como de la edad media de los contagiados en los últimos días, para valorar si los alumnos de enseñanzas medias pueden incorporarse a la enseñanza presencial "con las medidas de seguridad necesarias"

Vergeles ha calculado que los efectos de estas medidas no se van a ver en el corto plazo, sino "pasados unos días", y ha confiado en "ojalá podamos verlos cuanto antes" y se pueda ir "recuperando parte de esa actividad económica y social". En ese punto, el consejero de Sanidad ha señalado que el Consejo de Gobierno estudiará mañana miércoles si se puede "comenzar a recuperar esa cierta actividad" en comercio y hostelería, pero ha añadido que no podrán "levantar el aislamiento en cada una de las poblaciones" de la región. "No creo que en este momento sea sensato abrir los pueblos para que la gente pueda moverse libremente entre poblaciones", ha considerado el consejero de Sanidad, quien ha abogado por realizar un análisis del cierre de comercio y hostelería antes de pronunciarse respecto a si podrán abrir ya esta semana o permanecerán cerrados.

Para él, de este cierre "empiezan a verse algunos resultados interesantes, empiezan a verse incidencias acumuladas a los siete días que ya son del 50 por ciento en determinadas poblaciones", como Cáceres o Arroyo de la Luz, en el que "se puede ir viendo algo de luz al final del túnel", aunque ha apuntado que "cualquier brote" nuevo puede incrementar la incidencia, por lo que "hay que ser muy cauto".

El consejero ha confiado en que esta semana Extremadura pueda llegar a una estabilización de la curva en los contagios por covid-19 y entrar en una meseta de estabilización para empezar luego a decrecer. En ese sentido, el titular extremeño de Sanidad ha vaticinado que tras este aumento de contagios, se producirá un incremento en el número de hospitalizados, y ha mostrado su preocupación por que esto se traduzca en más ingresos en UCI y en fallecimientos.

Por otra parte, ha indicado que no cree que adelantar el toque de queda sea la única medida que pueden utilizar las comunidades autónomas para frenar la transmisión del virus, además de precisar que esta medida "hay que modularla bien", porque puede suponer incrementar el número de personas ante un menor tiempo de movimiento.

José María Vergeles ha dicho que le produce "mucho dolor" que haya comunidades autónomas que adoptan decisiones al margen del Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne todas las semanas, porque "se da a la población una imagen de desunión en las medidas".