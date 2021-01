Vergeles reconoce que el plan de Navidad alentó la movilidad

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

ud y su presidente y todos esos diputados que comen de nuestros impuestos fuesen MILITARES, ya mismo estarían siendo juzgados en un consejo de guerra ¡¡por cobardes!!!. Como aquellos militare de alto rango que con total desprecio hacia la seguridad y la vida de los soldados que tienen bajo su mando les llevan a una muerte segura en un objetivo inalcanzable solo por el ansia de prestigio y afán de escalar en el estaff. ¿Saben quienes serían esos jefes cobardes? ¿saben quienes serían esos oficiales que no se atreven a levantar la voz y a intentar hacer razonar a sus jefes?. Aquí, los soldaditos de trinchera, unicos valientes, solo son los sanitarios, udes. y los diputados regionales son los cobardes. Sus medallas podrían ser "la economía", el rédito electoral, el" bienqueda" y los cargos en este ficticio consejo de guerra LOS MUERTOS QUE UDS PODÍAN HABER EVITADO Y NO LO HAN HECHO, por no haber tenido las suficientes miras hacia el ciudadano y habernos confinado diez, quince, veinte dias.