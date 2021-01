Vergeles, sobre las restricciones: "No estamos en tiempos de desescalada"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No estamos en desescalada para la hostelería, pero si para que los institutos vuelvan a las aulas. No estábamos en desescalada con 700 de incidencia y hoy con 1400 parece que si lo estamos con los chavales en los institutos. Manipulando la información cuando te dicen quelas clases confiadas sólo son un 2 y pico por ciento. Claro, pero si esa misma información la ofrecen en términos absolutos, antes de navidad se llegaron a tener 35 clases confinadas y hoy son más de 200 ¿Por qué en vez de presentar datos sobre el total de clases no lo hacen sobre las que había antes y hay ahora? (más de un 500% de aumento en clases confinadas). Eso, Sr Vara, es manipulación para mantener contento al jefe y mientras a sus ciudadanos que les den.