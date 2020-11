Un pianista que toca en medio de las protestas de Barcelona se vuelve viral

El pasado viernes, decenas de radicales iniciaron una violenta protesta en Barcelona en contra de las nuevas medidas del Gobierno para frenar el avance del covid, quemando contenedores, lanzando objetos contra la policía y destrozando el mobiliario urbano de la ciudad.

Paralelamente, un hombre tocaba el piano en plena calle del centro de Barcelona, ajeno a lo que ocurría su alrededor, mientras algunos furgones policiales aparecían a sus espaldas. El músico, que tocaba sin inmutarse en Pla de la Seu -la plaza donde se ubica la Catedral de Barcelona-, estaba rodeado de algunos transeúntes que le escuchaban tranquilamente, viendo cómo no dejaba de tocar el instrumento ni siquiera cuando empezaron las cargas policiales.

Una 'llama eterna' en medio de los disturbios

Un vídeo que ha corrido como la pólvora en Twitter y que no ha dejado indiferentes a los usuarios. Muchos comparan la imagen del músico en plena calle, tocando sin parar la melodía de 'Eternal Flame' ('Llama eterna') del grupo 'The Bangles', a pesar de la situación que le envolvía, con la imagen de los músicos del famoso buque 'Titanic', que no dejaron de tocar mientras el barco se hundía.

Una grabación que hasta el cantante Alejandro Sanz ha publicado en su propio Instagram, donde el artista comparte el vídeo diciendo: "Este hombre nos representa a much@s

Ver esta publicación en Instagram Este hombre nos representa a much@s Barcelona, 2020 Eternal Flame 🔥 Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 2 Nov, 2020 a las 5:47 PST

Con este 'post', el intérprete de 'Amiga mía' parece que quiere rendir homenaje a todos aquellos músicos que siguen trabajando a pesar de la pandemia y del cierre de la cultura, como el decretado por el Govern en Cataluña el pasado 29 de octubre, para frenar el avance del covid.