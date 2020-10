Villanueva de la Serena suspende la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha anunciado que la cabalgata de los Reyes Magos 2021 no se celebrará en dicha localidad pacense debido a la actual situación sociosanitaria de la pandemia de la covid-19.

No obstante, a pesar de haberse tomado esta decisión, los niños villanovenses van a poder disfrutar de la presencia de sus majestades los Reyes Magos que, aunque no podrán recorrer las calles de la ciudad como es tradicional, "no van a faltar a su cita con la ilusión y la magia que la noche de Reyes representa para niños y mayores".

Asimismo, en nota de prensa, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena señala también que se está ya trabajando para poder recibir visita de los Reyes. Además, se van a llevar a cabo actividades durante la época navideña para que los niños puedan disfrutar de una de las épocas "más importantes y mágicas" para ellos.