El Virgen de la Montaña abre el lunes con 20 camas para enfermos de covid

El hospital Nuestra Señora de la Montaña reabrirá finalmente el próximo lunes. La necesidad de su puesta en funcionamiento cobró más fuerza a principios de esta semana debido a la presión asistencial que soporta el área de salud de Cáceres y que mantiene al hospital San Pedro de Alcántara desbordado. Ayer había en este centro hospitalario 104 pacientes de covid (siete en la Unidad de Cuidados Intensivos). Las hospitalizaciones han crecido en dos semanas más de un 60% y la previsión es que los ingresos continúen al alza por el alto volumen de contagios y la incidencia acumulada, que sitúa a Cáceres como la primera ciudad del país con más casos por cada 100.000 habitantes. Según los últimos datos, ayer por la tarde la incidencia a 14 días se situaba en 930,86 casos por cada 100.000 habitantes y en 434,26 a una semana. Solo en la capital cacereña se registraron ayer 93 nuevos contagios; 170 en todo el área de salud.

La evolución de la pandemia es evaluada a diario por el comité científico. Fue este equipo el que ayer, en su reunión diaria, decidió que su puesta en funcionamiento no podía alargarse más, porque en el San Pedro de Alcántara ya no hay espacio. En este centro en estos momentos están destinadas solo a enfermos de coronavirus cuatro plantas: la primera, la segunda, la octava y Geriatría. Los pacientes no covid que estaban ingresados en estos espacios han tenido que ser trasladados al hospital Universitario, que se mantiene, como ya ocurrió en la primera ola, libre de coronavirus.

Personal contratado

Ante esta situación, la apertura del Nuestra Señora de la Montaña era ya inminente. De hecho, tal y como avanzara ayer este diario, Sanidad dio la orden a mantenimiento el jueves de que activara la calefacción para caldear el edificio. Si no se ha abierto antes ha sido porque el personal que estaba contratado para atender a los enfermos en este complejo estaban ahora dedicados a cubrir las sustituciones de Navidad de los sanitarios que trabajan en los otros dos hospitales. Los días libres terminan precisamente el lunes; si se hubiera decidido su puesta en funcionamiento antes, habría sido necesario suspender las vacaciones, algo que, como ya anunciara este diario, se ha querido evitar precisamente por el agotamiento que sufren.

En noviembre, cuando se anunció la apertura del Provincial, Sanidad también dio orden de caldear el inmueble, aunque luego no se abrió porque la situación mejoró. El escenario actual, en cambio, nada tiene que ver con el del mes de noviembre, con las cifras de contagios disparadas, la incidencia de la ciudad más alta del país y con la previsión de que la situación continúe al alza por las consecuencias de las fiestas de Navidad.

Es la segunda vez desde que estallara la pandemia que Sanidad tiene que recurrir al Nuestra Señora de la Montaña para aliviar la presión del San Pedro de Alcántara. La primera fue el 24 de marzo, solo diez días después de que se declarase el Estado de Alarma. Ese día ingresaron en este edificio 17 pacientes. En los dos meses que estuvo operativo llegó a acoger a 132 enfermos, aunque lo máximo que tuvo en un día fueron 60.

Ahora, tal y como avanzó ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, el Provincial estará preparado para recibir a 20 ingresados (durante la mañana del lunes se trasladarán los primeros diez). Aunque las instalaciones están preparadas para tener disponibles hasta 49 camas. Los pacientes que ingresen en este centro hospitalario estarán atendidos por entre dos y cuatro facultativos, dependientes de las áreas de Medicina Interna, Neumología y Geriatría. Estarán disponibles también 11 enfermeras (se ha contratado a 21 pero de momento solo se trasladarán a este hospital 11) y 16 Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (Tecaes).

El Nuestra Señora de la Montaña se abre, además de para descongestionar el San Pedro de Alcántara, para conseguir mantener la actividad asistencial no relacionada con el coronavirus a pleno rendimiento en el área de salud. De seguir creciendo las hospitalizaciones, tal y como prevé Sanidad, iba a ser necesario suspender las operaciones, tal y como ya ocurriera en el mes de marzo.