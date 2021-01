El Virgen de la Montaña está listo para abrir y hasta con la calefacción puesta

El avance de coronavirus hace inminente la reapertura del hospital Nuestra Señora de la Montaña. Ayer por la mañana se dio orden a los servicios de mantenimiento para que activaran la calefacción para caldear el edificio, que se pretende poner en funcionamiento para enfermos de covid la próxima semana. Las instalaciones llevan preparadas desde noviembre, cuando se habilitaron 49 camas por si la situación requería su apertura. Según ha podido saber este diario, el pasado martes ya se le comunicó a los sanitarios y ayer se comenzó a avisar al personal de enfermería que deberá incorporarse. Por el momento no se les ha concretado un día exacto pero sí se les ha avanzado que será, a más tardar, la semana que viene. Este diario preguntó por este asunto a la Consejería de Sanidad, que se limitó a afirmar que «cuando se decida la apertura, se comunicará públicamente».

Su puesta en marcha se comenzó ya a plantear desde el comienzo de la semana pasada, cuando la presión hospitalaria creció debido al repunte de nuevos casos. Ayer había en el San Pedro de Alcántara 105 ingresados por coronavirus (seis de ellos en UCI), casi un 60% más que antes de que comenzara el periodo navideño (según recoge Salud Pública el pasado 20 de diciembre había en este centro hospitalario 61 enfermos de covid, de los que seis estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos ).

Según los datos, la ciudad ocupa los primeros puestos de las grandes localidades españolas con más casos por habitante (el martes era la tercera de todo el territorio nacional). En los últimos 14 días ha sumado 849 nuevos positivos con una tendencia al alza que supera el 70%. Y los nuevos casos continúan creciendo. Ayer se declararon en la ciudad 92 positivos y 134 en el área de salud de Cáceres (en la presión hospitalaria influye no solo la situación de la capital sino la de la zona sanitaria en su conjunto, ya que los pacientes de todo el área son hospitalizados también en el San Pedro de Alcántara). Y todo ello teniendo además en cuenta que todavía no se puede notar el efecto de las fiestas navideñas en su totalidad.

A pesar de estos datos, baja ligeramente la incidencia acumulada, que ayer se situaba en 882 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días (el miércoles se encontraba en 944 casos). También desciende la cifra de incidencia a una semana, situándose en el día de ayer en 386,4 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el día anterior era de 420,7. Cabe recordar que este diario desde el 1 de enero calcula la incidencia según la nueva estadística de población del ayuntamiento, según la cual la ciudad contaba a 1 de enero del 2020 con 96.255 habitantes.

El hospital, al límite

Lo que no mejora es la situación en el hospital de referencia del covid en la ciudad, el San Pedro de Alcántara, que empieza a ser crítica. Los especialistas intentan sobrellevar la situación pero la ocupación está al límite desde finales de la semana pasada. La situación empeoró a partir del 30 de diciembre, desde cuando ingresan a diario una media de entre diez y doce enfermos de covid. Es cierto que, teniendo en cuenta ese volumen de hospitalizaciones, el número total de ingresados no se ha disparado tanto como se esperaba. La razón es que se están dando más altas que en la primera ola e incluso se conceden partes de curación a las personas que ha n superado la enfermedad también los fines de semana y festivos (práctica no habitual en condiciones normales) para evitar que el colapso sea superior.

La disponibilidad de camas en el San Pedro de Alcántara es escasa. En estos momentos están dedicadas a pacientes covid cuatro: la primera, la segunda, la octava y Geriatría, además de la UCI. Para ello ha sido necesario trasladar a todos los pacientes no infectados que se encontraban ingresados en estos espacios al hospital Universitario, que sigue libre de covid.

Ante esta situación la maquinaria para reabrir el Nuestra Señora de la Montaña se puso en marcha ya a comienzos de esta semana. La gerencia mantiene reuniones diarias con la dirección médica para conocer la presión asistencial. En cambio, por el momento, se ha decidido esperar debido a la falta de personal. Si bien es cierto que la plantilla destinada a atender el hospital Provincial se contrató a principios del mes de noviembre, cuando se anunció su puesta en funcionamiento aunque luego nunca se llevó a cabo porque la situación mejoró; estos trabajadores se dedican ahora a sustituir las vacaciones de Navidad del personal sanitario de los otros dos hospitales.

Este periodo de permiso por días libres termina el lunes, por eso se ha decidido esperar hasta la semana que viene porque, de abrir este hospital antes, será necesario suspender las vacaciones de los trabajadores. La plantilla con la que contará el Nuestra Señora de la Montaña está formada por 10 médicos, 21 enfermeras, 26 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un supervisor de enfermería, 12 celadores, tres pinches de cocina y seis técnicos de mantenimiento. El personal sanitario dependerá del área de Neumología y de Medicina Interna del complejo hospitalario.