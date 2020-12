El Virgen de la Montaña no abrirá por ahora a pesar del repunte de los casos

El hospital Nuestra Señora de la Montaña no abrirá por el momento a pesar del repunte de los casos. Su puesta en funcionamiento es algo que está sobre la mesa y, de hecho, tal y como aseguró hace unos días el gerente del área de salud de Cáceres, David Zambrano, la previsión es mantener las instalaciones montadas hasta, al menos, dos semanas después de las navidades, por si la situación se complica. Pero se ha complicado antes y el aumento de los positivos se deja notar también en la presión hospitalaria: en cuatro días hay casi 20 ingresos más.

En cambio, a pesar de ello, por el momento no se ha planteado de manera oficial su reapertura. De hecho, según las fuentes consultadas por este diario, el equipo médico prefiere esperar un poco más porque todavía existen camas disponibles en el San Pedro de Alcántara y es más efectivo concentrar a todos los pacientes en un solo hospital que repartidos en dos edificios diferentes. En la primera ola, el día que se reabrió el Nuestra Señora de la Montaña había en el San Pedro 180 pacientes covid. En este momento no llegan a los 70 y ocupan la segunda y la tercera planta del San Pedro de Alcántara. Este periódico preguntó ayer al SES por los planes del Provincial ante la situación del área de salud, pero no recibió respuesta.

Las instalaciones, no obstante, se encuentran preparadas desde noviembre. Se han habilitado 49 camas y ya se ha contratado al personal que se encargará de atender a los pacientes: 10 médicos, 21 enfermeras, 26 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un supervisor de enfermería, 12 celadores, tres pinches de cocina y seis técnicos de mantenimiento. Los contratos siguen activos y en estos momentos este personal cubre las bajas de los otros dos hospitales.

Sí hay planes de abrirlo

Que no se haya planteado abrirlo de manera oficial no significa que se descarte. Todo lo contrario. Su puesta en funcionamiento sigue estando prevista en los planes de contingencia, precisamente con el objetivo de aliviar el San Pedro de Alcántara, centro de referencia del coronavirus en el área de salud de Cáceres. De hecho, el Provincial podría incluso servir para descongestionar el San Pedro de Alcántara en el caso de que en el mes de enero se juntara el covid con la gripe, lo que podría saturar el complejo hospitalario.

A día de hoy la incidencia acumulada a los siete días se acerca a los 400 casos por cada 100.000 habitantes; en las últimas dos semanas se han detectado en el área de salud de Cáceres más de 700 casos, el 60% solo en la capital cacereña. La situación preocupa a las administraciones.

Los casos ahora diagnosticados (tanto en Cáceres como en toda la región), tal y como ha explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se deben a los efectos del puente de la Constitución y del Black Friday. El problema es que se espera que la tendencia al alza continúe durante las próximas semanas, precisamente por el comienzo de la Navidad. A principios de noviembre, cuando Sanidad anunció la reapertura de la Montaña (era la segunda vez que se iba a hacer uso de este hospital desde el inicio de la crisis sanitaria), Cáceres tenía 72 pacientes ingresados (casi los mismos que tiene actualmente). En cambio Sanidad decidió dar marcha atrás y no reanudar su actividad precisamente porque de un día para otro la presión hospitalaria comenzó a bajar. El virus es muy imprevisible, por eso, por el momento, se va a optar por esperar un poco más para ver cómo evoluciona la pandemia. Y con la confianza de que, con la supresión del plan de Navidad, la situación mejore.

Primero se usará la octava planta

La octava planta del hospital San Pedro de Alcántara pasará a ser covid si aumenta la presión hospitalaria. En estos momentos este espacio se encuentra en funcionamiento pero atiende a pacientes sin coronavirus de diferentes especialidades. Así, la idea es que, si crece el número de ingresos, esos enfermos que ahora ocupan la octava planta puedan trasladarse al hospital Universitario, libre de coronavirus, para convertir este espacio en una planta covid. Si esta también se desbordara, entonces ya sí será necesario abrir el Nuestra Señora de la Montaña.

No existe un número máximo de pacientes covid como limite para decidir la puesta en funcionamiento del hospital Provincial, porque en esto también influye el número de hospitalizados de otras patologías, que comparten espacio con los enfermos contagiados.

La octava planta se encontraba cerrada desde que abriera el hospital Universitario pero se ha vuelto a utilizar durante la crisis sanitaria. Es la tercera vez que se abre y hasta ahora había sido ocupada por pacientes infectados. En cambio, en esta última ocasión, se decidió que era más efectivo trasladar a este espacio a los enfermos no covid para concentrar a los positivos dos planas y facilitar así el trabajo al personal sanitario.

Por otro lado, en el hospital Universitario también se ha habilitado una planta a la que se han trasladado enfermos de Medicina Interna no contagiados, precisamente para que hubiera más camas disponibles de esta especialidad en el San Pedro de Alcántara, que es una de las que trata a los pacientes covid junto a Neumología.